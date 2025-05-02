 

К приеду Си Цзиньпина в посёлок под Благовещенском провели электричество

02.05.2025, 9:33, Разное
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В рамках подготовки к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в приграничные районы Амурской области в посёлке Тихий Угол в рекордно короткие сроки были проведены масштабные работы по модернизации энергетической инфраструктуры.

Местным жителям, до недавнего времени освещавшим свои дома керосиновыми лампами и передвигавшимся по грунтовым дорогам, стали доступны блага современной цивилизации: электричество и асфальтированное покрытие.

Официальные лица подчёркивают, что мероприятия направлены на создание благоприятного имиджа региона и укрепление российско-китайского сотрудничества. Работы по электрификации власти назвали плановыми, поскольку средства на их проведение были выделены ещё в 1993 году.

Наибольшей популярностью среди новоприобретённых приборов пользуются электрические чайники, благодаря которым теперь можно вскипятить воду без необходимости растапливать печь. Отмечается также резкий рост продаж удлинителей и тройников, поскольку количества розеток в домах, построенных в расчёте на отсутствие электричества, явно недостаточно.

Вместе с тем, появление асфальта вызвало определенные затруднения у гусей, привыкших к беспрепятственному перемещению по деревенским улицам. По сообщениям очевидцев, пернатые участники дорожного движения поначалу проявляли растерянность и дезориентацию, однако, по прошествии нескольких дней, адаптировались к новым условиям и даже стали использовать асфальт для проведения коллективных пробежек.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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