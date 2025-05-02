Новое уравнение поможет обнаружить скрытые астероиды

Физик Оскар дель Барко Новильо из Университета Мурсии в Испании разработал уравнение, которое значительно повышает точность определения траекторий космических объектов благодаря учёту гравитационного отклонения света (GBL). Это явление, когда свет огибает массивные объекты, такие как Солнце или планеты, создавая иллюзию изменения положения объектов в пространстве. Об этом сообщает ScienceAlert.

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«Фундаментальная ценность нашего нового уравнения заключается в его высокой точности при расчёте угла GBL», — отметил Дель Барко Новильо.

Учёный подчеркнул, что это позволяет гораздо точнее определять местоположение небольших объектов в космосе, включая астероиды, которые могут представлять угрозу для Земли.

Уравнение основано на модели геометрической оптики и учитывает конечные расстояния между объектами, тогда как предыдущие исследования опирались на бесконечные расстояния. Кроме того, подход, основанный на анализе материальных сред, позволил рассматривать поведение света в условиях космического пространства аналогично тому, как он взаимодействует с физическими материалами на Земле.

Дель Барко Новильо провёл тестирование своего уравнения с использованием сложных числовых методов и сравнения с другими существующими моделями, такими как формула временной задержки Шапиро. Результаты показали высокую точность новой разработки.

По словам исследователя, это открытие может найти применение в разных областях астрономии и астрофизики, включая небесную механику и звёздную динамику. Оно также может способствовать более точной оценке орбит астероидов и других малых небесных тел, а также улучшению наблюдений за Проксимой Центавра — ближайшей к Земле звездой после Солнца.

Кроме того, уравнение может сыграть важную роль в миссии Европейского космического агентства «Евклид», направленной на изучение тёмной материи и картографирование миллиардов галактик на расстояниях до 10 миллиардов световых лет.

«Эти новые данные должны стать значимыми для астрономов и астрофизиков, занимающихся высокоточными измерениями и исследующими гравитационное линзирование», — заключил Дель Барко Новильо.