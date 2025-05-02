Генштаб ВСУ – сбиты 64 из 150 российских беспилотников. Минобороны РФ – сбит 121 украинский БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 2 мая 2025 года российские военные выпустили по Украине 150 БПЛА-камикадзе “Shahed-136/131” (“Герань-2/1”) и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 64 ударных беспилотника, запущенных российскими военными. 62 беспилотника-имитатора были локационно потеряны в регионах Украины без негативных последствий.

В результате российской атаки причинен ущерб в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 2 мая на территории Российской Федерации был перехвачен 121 украинский БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Крыма, Черного и Азовского морей, Краснодарского края, Белгородской, Орловской, Брянской областей. Сведения о причиненном ущербе уточняются.