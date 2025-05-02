 

Загадка звезды HD 65907: молодость, скрывающая древний возраст

02.05.2025, 7:35, Разное
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Исследователи обнаружили, что звезда HD 65907, несмотря на свой внешний вид, который указывает на относительную молодость, может оказаться значительно старше, чем предполагалось ранее. Этот вывод был сделан благодаря анализу данных о её яркости, температуре и количестве тяжёлых элементов в составе атмосферы.

Фото из открытых источников / Goddard Space Flight Center NASA / CI Lab

Традиционно возраст звезды определяется через её положение на диаграмме Герцшпрунга-Рассела, где учитывается связь между яркостью и температурой. Однако в случае с HD 65907 этот метод даёт противоречивые результаты. Согласно данным, её возраст составляет примерно 5 миллиардов лет, однако содержание тяжёлых элементов в её атмосфере указывает на то, что она могла сформироваться задолго до обогащения галактики этими элементами.

Кроме того, поведение этой звезды отличается от других молодых светил. Её движение по галактике носит хаотичный характер, что также вызывает вопросы у учёных. Международная команда астрономов, опубликовавшая свои выводы на сервере препринтов arXiv и готовящаяся к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics, предполагает, что HD 65907 может относиться к классу звёзд, называемых голубыми странниками.

Голубые странники — это звёзды, которые пережили слияние двух малых звёзд. После такого столкновения новая звезда становится массивнее и горячее, приобретая характеристики, схожие с характеристиками молодых звёзд. Это объясняет, почему HD 65907 выглядит моложе, чем она есть на самом деле.

Исследование подобных объектов помогает учёным лучше понять эволюцию звёзд и процессов формирования химических элементов в нашей галактике. Открытие HD 65907 подчёркивает сложность и разнообразие жизненных циклов звёзд.


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