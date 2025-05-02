Патологоанатомы раскрыли секрет мумификации тела австрийского священника XVIII века

Используя компьютерную томографию, радиоуглеродный анализ (метод определения возраста по распаду углерода-14) и токсикологические тесты, специалисты в области судебной медицины и других направлений из Австрии, Германии и Польши установили, что тело принадлежало мужчине 35–45 лет. Скорее всего он умер между 1734-м и 1780 годами. Этот промежуток совпадает с имеющимися сведениями о времени жизни священника.

Детальное изучение мумии, в том числе с помощью аутопсии, показало, что сохраниться ей помог необычный способ «бальзамирования», который прежде не описывали в литературе.

Те, кто после смерти обрабатывал тело австрийского церковного служителя, не стали его вскрывать, вынимать внутренние органы и пропитывать составами из масел, восков и других веществ, как поступали, к примеру, в Древнем Египте. Вместо этого брюшную и тазовую полости покойного через прямую кишку заполнили смесью из древесной щепы, фрагментов веток и кусков разной ткани, в том числе льняной, конопляной и даже шелковой. Этот микс, вероятно, впитал большую часть жидкости в брюшной полости и предотвратил гниение.

Смесь из щепы, фрагментов веток и кусков ткани, извлеченная из туловища мумии / © Andreas Nerlich

Кроме того, состав, судя по результатам токсикологического анализа, включала раствор хлорида цинка с небольшим количеством мышьяка и добавлением меди. Обладающий подсушивающими свойствами, он усилил мумифицирующий эффект. В результате верхняя часть туловища отлично сохранилась, тогда как голову и ноги затронули следы разложения.

Загадочный шарик, найденный в мумии, оказался стеклянной бусиной. По мнению ученых, это может быть элемент отделки с тканей, которая попала внутрь случайно во время посмертной подготовки тела.

Внешний вид мумии спереди и сзади / © Andreas Nerlich

Также выяснились некоторые подробности жизни австрийского священника. Результаты исследований говорят о том, что он питался качественными продуктами — растущими в Европе зерновыми, мясом и, возможно, пресноводной рыбой. К концу жизни рацион обеднел, вероятно, из-за Войны за Австрийское наследство — конфликта между европейскими державами в 1740–1748 годах. Исследователи не увидели признаков тяжелых физических нагрузок, что соответствует предполагаемому образу жизни Франца Ксавера Сидлера фон Розенегга.

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naked-science.ru

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