 

“Флотилия свободы” утверждает – ночью около Мальты их судно атаковал израильский БПЛА

02.05.2025, 6:25, Новости дня
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В ночь на 2 мая на судне “Флотилия свободы”, стоявшем на якоре в международных водах недалеко от побережья Мальты, возник пожар.

Представители “Флотилии свободы” заявили, что судно было атаковано израильским беспилотником.

Судно отправило сигнал бедствия SOS. Сообщается, что на сигнал бедствия отреагировал только Южный Кипр.

Instagram gazafreedomflotilla утверждает, что судно “Флотилия свободы” было атаковано беспилотником в 00:23 по местному времени. Причем передняя часть судна была атакована дважды, что привело к пожару и пробоине в корпусе.

“Атака беспилотника, по-видимому, была направлена ​​конкретно на генератор судна, и теперь судно рискует затонуть с 30 международными активистами по правам человека на борту”, – утверждается в сообщении, в котором содержится призыв о помощи к правительству Мальты.

Власти Израиля эту информацию не комментируют.

Каким образом участники “Флотилии свободы” смогли установить, что их судно было атаковано “израильским беспилотником”, непонятно. Данная информация звучит крайне неправдоподобно.


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