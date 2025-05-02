Японский производитель попкорна внедряет инновационную упаковку

Компания Azechi Foods, расположенная в японском городе Коти, нашла оригинальное применение своему продукту – попкорну. Теперь помимо традиционной роли закуски, попкорн используется компанией в качестве амортизирующего материала при упаковке товаров. Об этом сообщает OddityCentral.

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Менеджер компании Сихоко Вада рассказала, что идея пришла ей в голову после семинара по менеджменту, где она увидела, как мастер по ремонту ноутбуков применяет цилиндрические кукурузные снеки в качестве наполнителя. Эта концепция стала основой для новой инициативы Azechi Foods.

По словам Вады, главная цель заключалась в создании экологически чистого решения, которое бы радовало клиентов. Попкорн, используемый в качестве амортизации, можно впоследствии съесть, что позволяет избежать образования ненужных отходов.

В интервью журналу Gendai Magazine Вада подчеркнула: «Мы надеемся, что наши клиенты оценят этот неожиданный сюрприз и увидят в этом шаг к улучшению нашего имиджа».

Для реализации идеи компания разработала специальные прозрачные пластиковые пакеты с попкорном, на которых написано «не съедобно» с зачеркнутым словом «не». Эти пакеты используются для отправки товаров по всей Японии. Фотографии необычной упаковки быстро распространились в социальных сетях, вызвав большой интерес среди пользователей.

Azechi Foods уже получила заявки на использование своей продукции от различных компаний, включая продавцов подержанных видеоигр, овощей и фруктов, а также виноделов. Рост популярности новинки привел к увеличению числа заказов и запросам на освещение в национальных средствах массовой информации.

Несмотря на то, что стоимость такой упаковки выше по сравнению с традиционными материалами, такими как пенопласт или картон, у нее есть важное преимущество – она полностью съедобна и не создает дополнительных отходов. На данный момент Azechi Foods предлагает упаковки весом 40 г и 13 г, однако планирует расширить ассортимент, предлагая различные размеры и типы упаковки.