Учёные собираются соединить мозг с квантовым компьютером

Группа исследователей сделала шаг к разгадке одной из самых загадочных тайн человечества — природы сознания. Они намерены создать интерфейс между человеческим мозгом и квантовым компьютером, чтобы измерить изменения в сознании, которые могут возникнуть в результате этого взаимодействия. Исследование опубликовано в журнале Entropy.

Фото из открытых источников

Сознание — это то, что делает нас людьми, но, несмотря на его важность, учёные до сих пор не могут дать однозначного ответа на вопрос, как оно работает. Известно, что анестетики способны отключать сознание, но механизм их действия остаётся загадкой. В научном сообществе активно обсуждаются две основные теории: теория интегрированной информации, согласно которой сознание является результатом интеграции информации, и теория глобального рабочего пространства, утверждающая, что оно возникает в результате обмена информацией между различными частями мозга.

В 1989 году британский математик и лауреат Нобелевской премии Роджер Пенроуз выдвинул необычную гипотезу, связывающую сознание с квантовой запутанностью. Он утверждал, что человеческий разум способен решать задачи, которые традиционные компьютеры не в состоянии осилить, что может свидетельствовать о наличии в нём квантовых процессов. Однако идея Пенроуза долгое время оставалась на периферии научных исследований, пока не появились новые данные о микротрубочках в нейронах, которые могут обеспечивать стабильную среду для квантовой запутанности.

Фото из открытых источников

Недавно группа учёных, возглавляемая Хартмутом Невеном из Google, предложила ещё более радикальный подход. Они предполагают, что сознание может возникать не в момент коллапса суперпозиции, как утверждал Пенроуз, а в момент его формирования. Это открывает новые возможности для экспериментов, в которых можно было бы «расширить» сознание человека, связав его с квантовым компьютером.

«Мы хотим установить физическую связь между человеческим мозгом и квантовым компьютером, что позволит осуществлять когерентные взаимодействия и опосредовать запутанность. Если наша гипотеза верна, то это обеспечит более богатый опыт сознания», — объясняет Невен.

Исследователи предполагают, что при взаимодействии состояний мозга и квантового компьютера возникнет расширенная квантовая суперпозиция, воспринимаемая как более насыщенный опыт.

Однако реализация такого эксперимента требует инвазивных процедур, что ставит под сомнение его осуществимость в ближайшем будущем. Тем не менее, учёные не останавливаются на достигнутом. Они также исследуют влияние инертных газов, таких как ксенон, на сознание, что может оказаться менее рискованным и более продуктивным направлением.