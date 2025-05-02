Приложение для контроля за сном записало незнакомый голос, обращающийся к женщине

Женщина из Великобритании столкнулась с неожиданным и пугающим событием, которое заставило её усомниться в безопасности своего дома. Она поделилась своей историей на платформе Reddit, рассказав о том, как приложение для отслеживания сна зафиксировало нечто необъяснимое. Об этом сообщает UniladTech.

Фото из открытых источников

Каждую ночь она записывала свои движения и звуки, надеясь улучшить качество сна. Однако утром она испытала настоящий шок. Проснувшись, она обнаружила запись, на которой отчётливо слышен мужской голос, обращающийся прямо к ней. Более того, этот голос казался таким близким, словно житель находился рядом с женщиной в тот момент.

«Я пришла в ужас, когда прослушала запись», – информирует она.

Женщина живёт одна в квартире на втором этаже, дверь которой оснащена несколькими замками. Попасть внутрь без ключа практически невозможно. Тем не менее, запись показывает, что кто-то разговаривал с ней ночью, причём голос был абсолютно чужим и с каким-то непонятным акцентом.

Пытаясь найти хоть какое-то логическое объяснение происходящему, жительница обратилась за помощью к переводчикам, однако ни одно приложение не смогло распознать язык, на котором говорил таинственный собеседник. В итоге, все попытки понять природу этого явления оказались тщетными.

«Мне кажется, что в моей квартире кто-то был, но я не понимаю, как это могло произойти», – делится она своими опасениями.

Единственным возможным вариантом она считает возможность взлома умного устройства, которое установлено в её гостиной. Но даже эта теория вызывает сомнения, ведь устройство находится слишком далеко от телефона, чтобы записать такой чистый звук.

Пост женщины вызвал бурную реакцию среди пользователей Reddit. Одни выражали своё сочувствие и беспокойство за её безопасность, другие предлагали установить камеры наблюдения, чтобы выяснить, что происходит в доме ночью. Однако большинство комментаторов склонялись к тому, что это могла быть реальная угроза, а не мистика.

Один из пользователей отметил: «Очень отчётливо слышно, как шевелятся его губы, когда он говорит. Это точно не призрак». Другой предложил немедленно принять меры предосторожности: «Безопасность превыше всего».