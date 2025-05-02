 

Рупор кремлевской пропаганды: Зильбельтруда объявили в розыск

02.05.2025, 3:55, Разное
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Объявили в розыск Диму Быкова нашего…

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении писателя и публициста Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом). Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба ведомства.
«Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении Дмитрия Быкова», — написали в Telegram-канале СК РФ.
По данным следствия, Быков подозревается в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил (ВС) России (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), а также в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Рассматривается вопрос об объявлении Быкова в розыск.

В России мы этих персонажей еще очень долго не увидим.
Но конечно ликвидация любых возможностей для заработка в России и на России является более эффективным мероприятием. Таких персонажей надо в первую очередь наказывать рублем.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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