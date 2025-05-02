Мнение: По Сталинграду

В России опять поднялась мутная волна ревизионизма – переименовать Волгоград в Сталинград. Попытки делаются чуть ли не каждый год, с целью протолкнуть возрождение сталинизма, преодолеть, так сказать, наследие 20 съезда КПСС. Понятно, что цель этого – сделать уже жизнь в постсовке окончательно невыносимой и страшной, по-настоящему некрофильской. По идее, привести уже содержание режима в соответствие с его сутью, избавиться от последних иллюзий жизни в нормальной стране, навеянных как раз тем самым 20 съездом. Как будто мы перестали жить в стране убийц и кровопийц, а стали жить в стране, в которой власть в самом деле стремится к созданию государства справедливости и законности, где жить можно без страха и постоянной угрозы жизни и свободе. Понятно, что ничего подобного здесь невозможно, а страх и ужас от постоянного террора – спутник жизни в РФ.

Поэтому стремление возродить здесь сталинизм во многом естественно, оно напрашивается, это естественно, как улыбка Дракулы в царстве Аида. Странно, что Волгоград до сих пор не переименован. Почему-то государство этому бессмысленно сопротивляется. Как и в этот раз, начетвертый год войны с Украиной. Путин поддался и охотно согласился с переименованием международного аэропорта Волгограда в аэропорт Сталинград. Запустить имя упыря на разрешенные таблички – этого от него и ждали. Правда, опять как-то наполовину, с полпинка. Переименование в итоге будет как бы не совсем официально, Путин пропустит его своим Указом, но как бы чуть-чуть понарошку – то есть не проведет переименование через ИКАО, международную авиасистему. Другими словами, для ИКАО аэропорт останется как прежде – Volgograd. Упырь пройдет, но как бы не совсем.

Зачем это упорное сопротивление? Ясно ведь, что Россия все равно уже целиком охвачена тьмой. Даже сама ВОВ давно уже утеряла всякое значение, непонятно, кто и чего теперь «празднует». Упыри, как и те, кто вообще ничего не чувствует в происходящем, погружены во тьму напрочь– и ничего уже не меняется. Война в России побеждает, никакого мира не видно даже близко. Тем не менее, холодным убийцам захватить страну совсем все равно не удается. Почему-то.