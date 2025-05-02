Появление огромных айсбергов в Антарктике не связано с изменением климата, считают экологи

Каждый год Антарктика порождает несколько огромных айсбергов, но их появление остаётся крайне непредсказуемым. Исследовательская группа под руководством Макки проанализировала данные о самых крупных айсбергах, появлявшихся на континенте с 1976 года. Площадь некоторых из них достигает 11 тысяч квадратных километров. Результаты исследования опубликованы на сайте Eos.org.

Фото из открытых источников

Тем не менее, даже при наличии глобального потепления, учёные не заметили увеличения числа таких экстремальных случаев. Более того, размер самых больших айсбергов даже слегка сократился за последние десятилетия. Это открытие противоречит ожиданиям многих экспертов, предполагавших прямую зависимость между ростом температуры и увеличением размеров айсбергов.

Но если крупные айсберги не реагируют на климатические изменения так резко, то что же происходит? Ответ кроется в другой части исследования: вместо редких гигантов основное разрушение ледового щита вызывают многочисленные небольшие айсберги. Их число растёт, а совокупная потеря льда становится всё значительнее. Этот процесс напоминает «смерть от тысячи порезов»: маленькие, но частые удары постепенно разрушают массивные ледяные структуры.

Хотя учёные не предсказывают резкого роста числа экстремально крупных айсбергов, они предупреждают, что природа может преподнести сюрпризы. Модели показывают, что однажды может появиться айсберг, сравнимый по размеру со Швейцарией! Это событие будет редким, но оно подчеркивает уязвимость Антарктического ледника перед природными катаклизмами.

Хотя громкие новости об огромных айсбергах настораживают, реальная угроза исходит от более скромных, но многочисленных фрагментов льда. Исследование подтверждает, что мы должны уделять больше внимания этим «тихим убийцам» ледяных масс, ведь именно они играют ключевую роль в потере льда Антарктикой.