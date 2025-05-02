Мнение «аналитика»: О катастрофе для Путина… Это конец?

Даже немного жалко «дедушку».

Только-только что-то начало получаться, и забрезжил свет, и уверенность в голосе появилась. А тут вдруг переменчивая Фортуна новую подлянку подкинула. Хуже того, полный облом забрезжил на недалёком горизонте.

Потому что снова пожаловал в гости белый пушной зверёк. Непрошеный, да.

И все блистательные планы летят кувырком.

Падение мировых цен на #нефть вынудило российское правительство спешно корректировать оценки, прогнозы и… #бюджет. Теперь кабинет министров готовится к рекордному с пандемии его дефициту. Потому что недобор нефтяных доходов, вероятно, окажется хуже самых мрачных ожиданий.

Минэкономразвития обновило прогноз на этот год, понизив среднюю экспортную цену российской нефти Urals сразу на 20% до 56 долл. за баррель. Вслед за этим Минфин пересмотрел основные параметры бюджета. Теперь он ожидает, что бюджетные доходы резко сократятся – с 40,3 до 38,5 трлн руб., расходы немного вырастут – с 41,5 до 42,3 трлн руб., а дефицит вырастет более, чем втрое – с 1,2 до 3,8 триллиона, или с 0,5 до 1,7% ВВП. В абсолютном значении больше несовпадение поступлений и ассигнований было только в пандемию коронавируса — 4,1 трлн руб. А в прошлом году дефицит составил 3,5 трлн руб.

Очень серьёзный «недобор» ждёт нефтегазовую ренту. Падение цен на нефть в сочетании с более крепким рублём – курс доллара понижен с 96,5 до 94,3 руб./долл. в среднем за год – уменьшит нефтегазовые доходы бюджета на 2,6 трлн руб. Вместо 10,9 трлн руб. они теперь запланированы в размере 8,3 трлн. И это ниже базовых 9,1 трлн руб.

В соответствии с бюджетным правилом, в таком случае разница покрывается из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Прежний бюджет закладывал доходы на 1,8 трлн руб. выше базового уровня. На эту сумму предполагалось пополнить «кубышку», в которой на 1 апреля оставалось 3,2 трлн руб. Вместо этого 0,8 трлн руб. — четверть всего ФНБ — может пойти на затыкание бюджетной дыры.

Проблема в том, что расходы казны в нынешней ситуации — вещь труднопрогнозируемая. Они могут оказаться и существенно выше всех планов. Военные кампании не просто затратны, а непредсказуемо затратны. При этом и сокращать расходы особо негде. На СВО экономить нельзя, а всё, что можно, уже порезали сильно в предыдущие годы.

Получается, такой внезапно мощный стимул СВОрачиваться?

А как же «достижение всех целей»?

Катастрофа?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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