Йеллоустонский супервулкан: новые данные указывают на возможное смещение вулканической активности

Исследователи из Геологической службы США и Университета штата Орегон опубликовали результаты своего исследования, посвящённого изучению глубинных структур под Йеллоустонской кальдерой. В ходе работы они обнаружили несколько резервуаров с высокой концентрацией магмы, некоторые из которых расположены на разных глубинах – от 4 до 47 километров ниже поверхности земли. Исследование на соответствующую тему опубликовано в Nature.

Фото из открытых источников

Эти резервуары распределены неравномерно: наибольшие концентрации магмы обнаружены в северо-восточной части кальдеры, тогда как западная часть демонстрирует снижение вулканической активности. Учёные также выявили взаимосвязь между некоторыми резервуарами, что позволяет предположить их взаимодействие через сложную сеть подземных каналов.

Особенное внимание привлекло обнаружение значительного объёма риолитовой магмы под северо-восточной частью кальдеры. Этот вид магмы известен своей способностью вызывать мощные взрывные извержения. По оценкам исследователей, объем магмы в данном резервуаре достигает 440 кубических километров, что сопоставимо с количеством магмы, выброшенной во время извержения Меса-Фолс в Йеллоустоне около 1,3 миллиона лет назад.

На основании полученных данных учёные пришли к выводу, что будущее риолитового вулканизма смещается на северо-восток Йеллоустона, из-за чего этот регион становится более подверженным мощным взрывным извержениям.

Однако стоит отметить, что подобные изменения происходят в рамках геологических процессов, длящихся тысячи и миллионы лет. Это значит, что несмотря на возможные предпосылки к извержению, оно может произойти лишь спустя многие века или даже тысячелетия.

За последние 2,1 миллиона лет в Йеллоустоне произошли три крупных извержения: 2,08 млн., 1,38 млн. и 0,63 млн. лет назад. Среднее время между ними составляло около 725 тысяч лет. Несмотря на это, вулканизм не подчиняется строгим закономерностям, поэтому нельзя утверждать, что следующее извержение произойдёт именно через определённый промежуток времени.

В любом случае, исследователи подчёркивают, что прогнозирование вулканической активности остаётся сложной задачей, требующей дальнейшего изучения и наблюдения за природными процессами.