Рупор кремлевской пропаганды: Кокаиновый фюрер ввел санкции против Арестовича

Арестович попал под санкции кокаинового фюрера.

Впрочем, не стоит забывать, что несмотря на все попытки Арестовича отстроится от кокаинового фюрера после 2023 года, он несет прямую ответственность за развязанную бойню на Украине. Так как он в 2022 году был одним из главных пропагандистов тотальной войны на Украине, покуда это было ему выгодно. Потом переобулся и начал делать вид, что он не при чем. Но мы то помним.

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Источник: Colonel Cassad

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