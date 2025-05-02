 

Трамп выдвинул кандидатуру Майкла Уолтца на пост посла США в ООН

02.05.2025, 1:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент США Дональд Трамп объявил о перестановках в своей администрации: в четверг, 1 мая, он отстранил своего советника по национальной безопасности Майкла Уолтца и выдвинул его на пост посла США в ООН. Выполнять обязанности советника по национальной безопасности будет государственный секретарь Марко Рубио, оставаясь при этом главой министерства иностранных дел.

Речь идет о первой значительной перестановке среди высокопоставленных советников Белого дома. Положение Майкла Уолтца пошатнулось после скандала с утечкой информации: он организовал групповой чат в коммерческом мессенджере Signal для обмена сообщениями по подготовке секретной военной операции в Йемене и случайно включил в этот чат журналиста.

Несмотря на это, Трамп сохранил его должность: как пишет The New York Times, президент не хотел, чтобы его упрекали в том, что он пошел на поводу СМИ, увольняя Уолтца.

Ожидается, что заместитель Уолтца Алекс Вонг также будет отстранен.

Напомним, Майкл Уолтц случайно добавил журналиста в онлайн-чат Signal, где высокопоставленные чиновники администрации Белого дома обсуждали секретные планы удара по йеменским хуситам. Главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг рассказал в своей статье о том, что узнал об ударах по хуситам за два часа до начала операции.

“Узнал я об этом от министра обороны Пита Хегсета, который мне эти планы прислал – с точной информацией о вооружениях, целях и времени атак. Я полагаю, потребуются объяснения”, – написал журналист в опубликованной им статье, отметив, что удалил секретную информацию. В качестве доказательства он опубликовал в своей статье скриншоты из группового чата.

Речь шла о серьезном нарушении протоколов безопасности, которое заключается не только в приглашении не имеющего допуска журналиста в группу, но и в том, что сотрудники администрации использовали мессенджер Signal, считающийся уязвимым. Эксперты назвали происшедшее беспрецедентным.

Когда разгорелся скандал, Дональд Трамп обвинил в произошедшем журналиста, назвав его “подонком”. Своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца президент назвал очень хорошим парнем, которому не за что извиняться. “Он продолжит делать свою хорошую работу”, – добавил он.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.05 / Трамп полагает, что в живых осталось менее 24 заложников, но надеется на лучшее

01.05 / Российские власти заявили об ударе ВСУ по рынку в Олешках

01.05 / CBS News – Трамп увольняет советника, случайно добавившего журналиста в секретный чат

01.05 / Зеленский ввел санкции против Арестовича и еще 156 юридических и физических лиц

01.05 / ЧС на рейсе “Эль-Аля” из Нью-Йорка в Тель-Авив

01.05 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1163-й день войны. Заявлено об уничтожении израильской РЛС

01.05 / Генштаб ВСУ – сбиты 74 из 170 российских беспилотников. Минобороны РФ – сбиты 35 украинских БПЛА

01.05 / Умерла старейшая женщина на Земле, ей было 116 лет

01.05 / Удар российских БПЛА по Одессе, есть жертвы

01.05 / США и Украина подписали соглашение о природных ресурсах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика