Трамп выдвинул кандидатуру Майкла Уолтца на пост посла США в ООН

Президент США Дональд Трамп объявил о перестановках в своей администрации: в четверг, 1 мая, он отстранил своего советника по национальной безопасности Майкла Уолтца и выдвинул его на пост посла США в ООН. Выполнять обязанности советника по национальной безопасности будет государственный секретарь Марко Рубио, оставаясь при этом главой министерства иностранных дел.

Речь идет о первой значительной перестановке среди высокопоставленных советников Белого дома. Положение Майкла Уолтца пошатнулось после скандала с утечкой информации: он организовал групповой чат в коммерческом мессенджере Signal для обмена сообщениями по подготовке секретной военной операции в Йемене и случайно включил в этот чат журналиста.

Несмотря на это, Трамп сохранил его должность: как пишет The New York Times, президент не хотел, чтобы его упрекали в том, что он пошел на поводу СМИ, увольняя Уолтца.

Ожидается, что заместитель Уолтца Алекс Вонг также будет отстранен.

Напомним, Майкл Уолтц случайно добавил журналиста в онлайн-чат Signal, где высокопоставленные чиновники администрации Белого дома обсуждали секретные планы удара по йеменским хуситам. Главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг рассказал в своей статье о том, что узнал об ударах по хуситам за два часа до начала операции.

“Узнал я об этом от министра обороны Пита Хегсета, который мне эти планы прислал – с точной информацией о вооружениях, целях и времени атак. Я полагаю, потребуются объяснения”, – написал журналист в опубликованной им статье, отметив, что удалил секретную информацию. В качестве доказательства он опубликовал в своей статье скриншоты из группового чата.

Речь шла о серьезном нарушении протоколов безопасности, которое заключается не только в приглашении не имеющего допуска журналиста в группу, но и в том, что сотрудники администрации использовали мессенджер Signal, считающийся уязвимым. Эксперты назвали происшедшее беспрецедентным.

Когда разгорелся скандал, Дональд Трамп обвинил в произошедшем журналиста, назвав его “подонком”. Своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца президент назвал очень хорошим парнем, которому не за что извиняться. “Он продолжит делать свою хорошую работу”, – добавил он.