Мнение «аналитика»: О последних сомнениях… Чей Трамп?

Как говорят, грешно подозревать, когда уверен…

Американский президент Дональд #Трамп окончательно вскрылся. Это если судить не по словам — по правде, весьма сумбурным и противоречивым, — а по делам.

Смотрим и оцениваем.

Номер раз.

Президент #США Дональд Трамп призвал прекратить все закупки иранской нефти и нефтехимической продукции, пригрозив нарушителям вторичными санкциями. «Все закупки иранских нефти или нефтехимической продукции должны быть сейчас же прекращены! Любая страна или лицо, покупающее любое количество нефти или нефтехимической продукции у Ирана, немедленно подвергнется вторичным санкциям», — написал он на своей странице в социальной сети Truth Social. И предупредил, что нарушителям будет запрещено вести бизнес с США «в любой форме или виде».

И #нефть, от цены которой, как уверяют, критически зависит способность России вести СВО, вернулась к росту.

Номер два.

Американцы отдали Украине 10-летний запас «Стингеров», но они все старые, заявила украинский нардеп Александра Устинова. По её словам, «нам отдали 10-летний запас “Стингеров”. Но проблема в том, что это старая модель… Каждые 5 лет выходит новая, и к новой модели не подходят старые ракеты… То, что у них было старое, они отдали. Ракеты к ним уже закончились. А новые они не готовы нам передавать, потому что они стоят на вооружении их армии».

Александра Устинова также сообщила, что запасы оружия на складах американской армии не так велики, как рассчитывают в Киеве, а украинским Силам обороны передают лишь старые модели, которые пора списывать. И это касается всего, от ракет до самолётов. «У них огромное количество штурмовиков A-10 Thunderbolt. Они буквально лежат в пустынях. Сначала мы обсуждали их с американцами, но нет смысла их забирать, потому что к ним вообще не производят запчастей», — привела пример нардеп. И буквально несколько часов назад прошла новость, что американцы передали Украине ещё несколько F-16, пригодных… лишь на запчасти.

Зато Дональд Трамп сумел навязать Украине такую сделку по ископаемым, которая освобождает Штаты вообще от всех обязательств, но сохраняет за ними «право первой ночи» на разработку украинских недр.

Ну теперь-то с «Козыревым» всё ясно?

—

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках