 

Таинственные фигуры на облаках: розыгрыш или реальность?

02.05.2025, 0:20, Разное
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На прошлой неделе в социальных сетях прошли бурные обсуждения странного видеоролика, снятого пассажиром коммерческого авиалайнера. На кадрах отчетливо видны человекоподобные фигуры, стоящие на облаках. Эти загадочные силуэты вызвали бурю эмоций среди пользователей интернета, и мнения разделились: одни считают, что это розыгрыш, другие — что на видео запечатлено нечто необъяснимое. Об этом сообщает abplive.com.

Фото из открытых источников

Фигуры на облаках неподвижны и четко выделяются на фоне остальных облаков, отбрасывая тени. Это позволило многим поверить, что на кадрах действительно что-то присутствует. Ролик мгновенно набрал миллионы просмотров, и пользователи начали строить догадки о природе увиденного.

Фото из открытых источников

Шуточные версии также не заставили себя ждать. Одна из самых популярных версий гласит, что это были инженеры, проводившие техническое обслуживание «в облаке». Несмотря на юмористический характер таких комментариев, вопрос остался открытым: что же на самом деле изображено на этом видео?

Наиболее правдоподобное объяснение предложил один из пользователей: облако, на котором зафиксированы фигуры, на самом деле является слоем густого тумана, а сами «фигуры» — это вертикальные столбы пара от выхлопных труб, расположенных ниже. С определенного угла они действительно могут напоминать человеческие силуэты.

Были ли подобные случаи ранее?

Подобные случаи фиксировались и раньше. Например, в 2016 году в интернете появилось видео, снятое над Нилом в Египте, где также были замечены таинственные фигуры, парящие над облаками. Тогда многие пользователи обсуждали природу этих явлений, выдвигая различные гипотезы, включая оптические иллюзии и природные феномены.

Другой известный случай произошел в 2009 году, когда пассажиры самолета заметили странные светящиеся объекты возле своих окон. Позднее выяснилось, что это были солнечные зайчики, отражающиеся от иллюминаторов.

Такие явления часто связаны с особенностями восприятия и игрой света и теней. Тем не менее, они продолжают вызывать интерес и споры, поскольку человеческий мозг склонен искать смысл и формы в хаотичных образах. Этот феномен называется парейдолия.

Стоит отметить, что парейдолия — это естественная функция мозга, которая помогает нам ориентироваться в окружающем мире. Она активизируется, когда мы сталкиваемся с неопределённостью или отсутствием чётких образов. Именно поэтому такие явления, как таинственные фигуры на облаках, вызывают столько интереса и споров.


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