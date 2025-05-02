 

Рупор кремлевской пропаганды: Глава “Лесты” отвечает на вопросы

02.05.2025, 0:15, Разное
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Глава "Лесты" публично ответил на претензии к разработчикам "корабликов" со стороны правоохранительных органов. Утверждает, что никаких связей с сидящим на Кипре Виктором Кислым у него нет и соответственно нет никаких финансовых отношений, в то время как отделившаяся в Европу часть "танков" и "кораблей" отметилась донатами ВСУ.

Тут собственно все просто – органы должны установить, могли ли деньги зарабытываемые "Лестой" в России переводиться на Кипр и как-либо был задействованы для помощи ВСУ. Если чего накопают – будет плохо. Если нет – дело закроют. В общем ждем выводов правоохранительных органов.

PS. В "танчики" забил играть еще в 2017 году (в них рубал с бета-теста). А вот "кораблики" еще иногда запускаю.
Надеюсь, данная история не повлияет на их работу. Собственно, интерес к данному делу персонально для меня связан в том числе с существенным кол-вом времени, которое потратил на проекты компании с 2010 года. В свое время даже успел ненадолго в киберспорт по линии танчиков заскочить, дойдя с командой до 1/4 финала крупного турнира.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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