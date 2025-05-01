Мнение: Блекаут в Европе

Что-то странное произошло недавно в Европе – очень дикие и пугающие вещи. Причем как обычно – чем феноменальнее и страшнее происшествие, тем более невнятно отзываются европейские СМИ, как будто им, что называется, рот забивают каким-то мякишем, чтобы рот звучал максимально невнятно и непонятно. Я говорю, конечно, о блекауте, когда внезапно пропало электричество в Испании и в Португалии. Как такое было возможно? Ситуация беспрецедентная: целая страна с отрубленной энергией. Коллапс, по сути.

Вики сухо констатирует: «В Испании и Португалии почти полностью отключилось электроснабжение, в Лиссабоне, в Порту, и Мадриде остановилось метро». Объем электропотребления в Испании за считанные секунды обвалился более чем вдвое – с 27 до 12ГВт, самый главный прикол – вся катастрофа случилась 28 апреля, и до сих пор нет никаких внятных версий того, что именно случилось.

Хотя наиболее внятная причина катастрофы – как обычно, в центре объяснения – выдающееся достижение Испании и вообще Южной Европы: они оказались самые выдающиеся экономы. Данные страны достигли самых мощных достижений в переходе на возобновляемые источники энергии, у Испании доля возобновляемых источников в энергобалансе – то есть ветра и солнца – составила в апреле 56%. Другими словами, испанцы смогли достичь европейского идеала: почти полностью прекратить сжигать всякие жуткие углеводороды, нефть, газ и уголь, отравляя природу, а вместо них подставлять под лучи солнца солнечные батареи и использовать всякие электростанции на энергии приливов и на термальных источниках.

Проще говоря, испанцы неслабо так научились экономить на закупках нефти и угля, а также дизельного топлива. Молодцы! Но тут и проблемка. Чем больше энергетика опирается на возобновляемые источники, тем менее надежной она становится, так как на энергии солнца и приливов трудно терпеть сбои – у этих источников слишком низкое резервирование. Чуть только не хватило энергии – сразу отключение, так как подкрепить недостаток нечем. Маленький сбой – и валом идет так называемое каскадное, или ВЕЕРНОЕ отключение.

Словом, уже понятно, почему комментарии в евроСМИ идет максимально невнятно. Потому что «нагнетать панику» никто не хочет; такой силы сбой сигнализирует не просто о неприятности, а о том, что поставлена под сомнение вся концепция энергоснабжения Европы, не только Испании и не только Юга – всей Европы! Этим как бы сказано, что вся концепция выстроена неверно. Она ненадежно, все энергоснабжение континента устроено, получается, ненадежно. Всё, что угодно в Европе, может остаться без энергии. Всё висит в воздухе, потому что у энергоснабжения нет достаточного резервирования мощности. То есть зависнуть всё без энергоснабжения может фактически в любой момент, а спастись от этого по сути нельзя! Вся Европа живет как будто на пороховой бочке. Уж еслучился исход – целая огромная страна ВСЯ осталась без энергии, не работало метро, светофоры, поезда и аэропорты. Буквально чудо, что не произошло каких-то диких аварий и катастроф.

Это так страшно, что в Европе просто не решаются это обсуждать вслух. Решили прикрыться кепкой и лишний раз «не будить лихо, пока тихо». Надеются, видимо, на то самое «русское авось».

Авось пронесет. Жуткая ситуация.