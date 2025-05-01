Китай строит «Солнечную Великую стену»

Китай реализует проект под названием «Солнечная Великая стена». Эта инициатива направлена на создание огромной полосы солнечных панелей протяженностью 400 километров и шириной 5 километров. Цель проекта — выработка колоссального количества энергии, достаточного для обеспечения таким крупным городом, как Пекин.

Фото из открытых источников / Иллюстративное изображение

В условиях растущих опасений по поводу изменения климата переход на возобновляемые источники энергии становится всё более актуальным. Солнечная энергия — один из наиболее перспективных вариантов, ведь она не только безопаснее для окружающей среды, но и практически неисчерпаема. Многие уже устанавливают солнечные панели возле своих домов, однако китайский проект выходит на совершенно новый уровень.

Строительство «Солнечной Великой стены» началось в 2017 году в пустынном районе Кубуки во Внутренней Монголии. Проект рассчитан на выработку до 100 гигаватт энергии, что теоретически позволит снабжать электричеством мегаполисы, подобные Пекину. Для сравнения, в 2023 году Пекин потребил около 135,78 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что на 6% больше, чем годом ранее, и почти на 50% больше, чем десять лет назад.

Фото из открытых источников / NASA Earth Observatory

При этом стоит отметить, что потребление угля в столице Китая снижается. Если в 2015 году оно составляло 11,65 миллионов тонн, то к 2020 году этот показатель упал до 1,35 миллиона тонн. Это свидетельствует о стремлении Китая к достижению нулевого потребления угля к 2035 году. «Солнечная Великая стена» может ускорить этот процесс, предоставив экологически чистое альтернативное решение.

Хотя проект пока далек от завершения, он уже демонстрирует значительные успехи. К настоящему моменту установлено около 5,4 гигаватта солнечных панелей, и работа продолжается. Ожидается, что строительство будет завершено к 2030 году, что сделает Китай одним из мировых лидеров в использовании чистой энергии.

Стоит подчеркнуть, что Китай уже занимает лидирующие позиции в мире по производству солнечной энергии. Согласно данным NASA, страна генерирует около 386 875 мегаватт электричества на солнечных станциях, что составляет более половины мирового объема. С каждым годом эта цифра растет, и Китай продолжает увеличивать производство солнечной энергии быстрее других стран.

Однако, несмотря на впечатляющие результаты, остаются и проблемы. Среди них — необходимость интеграции огромных объемов зеленой энергии в существующую энергетическую систему страны, а также обеспечение стабильности поставок в периоды низкой солнечной активности.