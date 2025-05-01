 

Трамп полагает, что в живых осталось менее 24 заложников, но надеется на лучшее

01.05.2025, 22:15, Новости дня
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Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 1 мая, что по его сведениям, в секторе Газы осталось менее 24 живых заложников. “Из 59 содержащихся там заложников 24 живы – но насколько я понимаю сейчас, это число даже меньше”, – заявил Трамп на мероприятии по случаю Национального дня молитвы, отмечающегося в США 1 мая.

Дональд Трамп также признал, что в настоящий момент состояние Идана Александра, солдата-одиночки, обладающего и американским, и израильским гражданством и удерживаемого террористами в секторе Газы, неизвестно. “Мы не знаем, что с ним сейчас, – отметил президент США. – Мы думаем, что знаем, и надеемся на лучшее”.

“Два месяца назад мы были почти уверены, что его освободят, но они ужесточили позицию, это ужасно, – прокомментировал Дональд Трамп. – Идан, парень из Нью-Джерси, переехал в Израиль в 2022 году. Он был взят в заложники во время жестокого нападения на еврейский народ 7 октября”.

Далее Трамп подчеркнул, что если бы не финансирование Ирана, ХАМАС никогда не смог бы совершить теракт уровня 7 октября. “Ваш сын мог быть с нами сегодня. 7 октября бы не произошло, – подчеркнул Трамп. – Я не могу представить вашу боль. Но мы все с вами, и мы сделаем все возможное, и сделаем это быстро. Мы уже вернули домой многих заложников, но они (ХАМАС, – прим. ред.) хотят делать это как можно медленнее”.


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