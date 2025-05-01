Клетки мозга стареют неравномерно, обнаружили ученые

Ученые из Института Аллена по изучению мозга в Сиэтле провели картирование 1,2 миллиона клеток мозга и обнаружили, что не все типы клеток стареют одинаково, и некоторые из них, находящиеся в определенной области, становятся более уязвимыми к процессу старения. Исследование опубликовано в журнале Nature.

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С возрастом в клетках и тканях накапливаются повреждения, которые могут отличать наш биологический возраст от хронологического. Понимание этих клеточных изменений может стать ключом к замедлению или управлению процессом старения. Исследователи использовали современные технологии секвенирования одноклеточной РНК и картирования мозга, чтобы выявить изменения в экспрессии генов, происходящие с возрастом.

«Мы обнаружили, что определенные типы клеток становятся менее эффективными в интеграции сигналов из окружающей среды, что, в свою очередь, может способствовать старению всего организма», — говорит ведущий автор исследования Келли Джин.

Это открытие подчеркивает важность понимания изменений на уровне всего мозга, а не только отдельных клеток.

В ходе исследования исследователи изучили клетки в 16 областях мозга мышей, что составляет примерно 35% от общего объема мозга. Особенное внимание было уделено глиальным клеткам, которые поддерживают и защищают нейроны. Исследование выявило, что клетки, связанные с иммунной системой, сильно пострадали от старения, а также обнаружило повышенную экспрессию генов, отвечающих за воспаление.

Наиболее значительные изменения произошли в клетках, расположенных рядом с третьим желудочком гипоталамуса, который играет ключевую роль в регулировании физиологических процессов, таких как температура тела и циклы сна. Это место стало «горячей точкой» старения мозга, открывая новые направления для дальнейших исследований.

Директор Национального института по проблемам старения Ричард Ходс отметил, что это исследование дает подробную карту клеток мозга, наиболее подверженных старению.

«Эти результаты могут изменить представления ученых о том, как старение влияет на мозг и послужить основой для разработки новых методов лечения», — добавил он.