 

Теория «мертвого интернета» набирает обороты?

01.05.2025, 20:40, Разное
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Интернет может кардинально измениться уже через несколько лет. Всё больше экспертов предупреждают об угрозе так называемого «мертвого интернета». Эта концепция, возникшая несколько лет назад, предполагает, что значительная доля контента в сети создаётся не живыми людьми, а ботами и системами искусственного интеллекта. Как сообщает The Debrief, с каждым днём эта гипотеза становится менее фантастичной и начинает приобретать реальные очертания.

Фото из открытых источников

На протяжении последних нескольких лет искусственный интеллект стремительно развивается. Уже сейчас нейросети способны создавать тексты, изображения и даже видео, неотличимые от тех, что создают люди. Это заставляет задуматься: сколько из того, что мы видим каждый день в соцсетях, на самом деле создано человеком?

Недавние события показали, что этот процесс ускоряется. Так, компания Meta, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, объявила о планах внедрить систему создания аватаров с искусственным интеллектом. В скором времени пользователи смогут взаимодействовать с этими виртуальными персонажами, которые будут вести себя практически как настоящие люди.

Другие крупные компании также разрабатывают свои версии систем искусственного интеллекта, способных генерировать контент и взаимодействовать с пользователями. Таким образом, уже в ближайшее десятилетие мы можем столкнуться с ситуацией, при которой большая часть контента в интернете будет создаваться машинами.

Но что это значит для нас? Сможем ли мы отличить человеческий контент от машинного? Станет ли вся сеть одним большим генератором данных, управляемым алгоритмами?

Вопрос о том, действительно ли теория «мертвого интернета» сбудется, остаётся открытым, а мы уже вступаем в эпоху, где наша способность отличать реальность от симуляции будет подвергнута серьёзному испытанию. Интернет, каким мы его знали, поменяется навсегда.


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