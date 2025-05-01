Теория «мертвого интернета» набирает обороты?

Интернет может кардинально измениться уже через несколько лет. Всё больше экспертов предупреждают об угрозе так называемого «мертвого интернета». Эта концепция, возникшая несколько лет назад, предполагает, что значительная доля контента в сети создаётся не живыми людьми, а ботами и системами искусственного интеллекта. Как сообщает The Debrief, с каждым днём эта гипотеза становится менее фантастичной и начинает приобретать реальные очертания.

Фото из открытых источников

На протяжении последних нескольких лет искусственный интеллект стремительно развивается. Уже сейчас нейросети способны создавать тексты, изображения и даже видео, неотличимые от тех, что создают люди. Это заставляет задуматься: сколько из того, что мы видим каждый день в соцсетях, на самом деле создано человеком?

Недавние события показали, что этот процесс ускоряется. Так, компания Meta, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, объявила о планах внедрить систему создания аватаров с искусственным интеллектом. В скором времени пользователи смогут взаимодействовать с этими виртуальными персонажами, которые будут вести себя практически как настоящие люди.

Другие крупные компании также разрабатывают свои версии систем искусственного интеллекта, способных генерировать контент и взаимодействовать с пользователями. Таким образом, уже в ближайшее десятилетие мы можем столкнуться с ситуацией, при которой большая часть контента в интернете будет создаваться машинами.

Но что это значит для нас? Сможем ли мы отличить человеческий контент от машинного? Станет ли вся сеть одним большим генератором данных, управляемым алгоритмами?

Вопрос о том, действительно ли теория «мертвого интернета» сбудется, остаётся открытым, а мы уже вступаем в эпоху, где наша способность отличать реальность от симуляции будет подвергнута серьёзному испытанию. Интернет, каким мы его знали, поменяется навсегда.