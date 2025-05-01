Рупор кремлевской пропаганды: Надо выяснить отношение жителей к Сталинграду

Также вчера Путин дал фактическое добро на официальное поднятие вопроса о переименовании Волгограда в Сталинград.

Курсант центра "Воин", активист волгоградской областной общественной организации "Дом Дружбы" Регина Султанова в ходе общения с Путиным на площадке марафона "Знание. Первые" попросила главу государства рассмотреть вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград.

"Это жители должны решать, подумаем, надо у жителей спросить", – ответил глава государства.

"Логика в этом точно совершенно есть. Если деидеологизировать, насколько это возможно, название (Сталинград – ред.), то, конечно, оно связано с Победой… Но надо все-таки выяснить отношение к этому большинства жителей", – добавил Путин, отметив, что он подумает над этим вопросом.

Фактически, теперь дело за опросом жителей на тему переименования. О чем собственно много лет и говорилось. Самое простое – привязать опрос по переименованию города к ближайшему единому дню голосования, чтобы максимально сэкономить на вопросах организации опроса жителей. И уже от результата опроса, принимать решения. Из всех возможных вариантов этот наиболее демократичный и позволит властям при любом исходе заявить, что так решило местное население.

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках