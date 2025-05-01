Мнение: Как робот разоблачил навет на Солженицына

В комментариях пишут, что русский писатель Солженицын был агентом ЦРУ. В качестве доказательства приводят вот это фото, на котором Александр Исаевич жмёт руку четырём црушникам одновременно:

Я сразу заподозрил, что это подделка. Во-первых, как показывает мой субъективный опыт, большая часть обвинений в адрес Солженицына при внимательном рассмотрении оказывалась в лучшем случае сильной натяжкой, в обычном случае — грубым вымыслом. Во-вторых, сотрудники спецслужб редко позируют перед журналистами столь нахально: даже если допустить, что кто-то на фотографии связан с разведкой, групповой медийный кадр у Капитолия — очень странный формат для тайной встречи. Подозревать ЦРУ 1975 года в непрофессионализме я бы не стал.

Однако как доказать, что это подделка? Поиск по фото ничего не дал — там только статьи, где этот снимок вставлен в текст без подробностей, как проходная иллюстрация. Фейковая надпись про црушников в некоторых статьях есть, в некоторых нет.

Тут на помощь мне должен был прийти Руксперт… но на этот раз не пришёл, так как статью про Солженицына с разбором этого мифа я сделал только после написания сегодняшнего поста (ссылка).

На этом месте я обратился к продвинутому ИИ, ЖПТ-о3. Я подгрузил снимок в систему и спросил робота, кто на нём. Робот отказался отвечать, прозрачно намекнув, что не доверяет мне. Ну, я же могу быть злоумышленником, который пытается таким образом вмешаться в чью-либо частную жизнь. На это я возразил, что речь идёт о событиях полувековой давности, и что мне всего лишь надо убедиться, что на снимке не црушники.

После коротких уговоров робот согласился мне помочь и дал ссылку на архив исторических снимков на Ибэй. Продавец снимков — «Newsworthy Historic Images» (Исторические образы, достойные освещения в прессе). Фотография называется «1975 Press Photo Russian author Alexander Solzhenitsyn visits Capitol Hill, DC», «1975 год. Фотография из прессы. Русский писатель Александр Солженицын посещает Капитолийский холм в Вашингтоне». Стоит 25 долларов, и я бы, пожалуй, даже купил её сейчас, если бы не санкции, которые сделали покупки на Ибэе неудобными.

Впрочем, для разоблачения нам не надо покупать фото, достаточно пройти по ссылке. Мы увидим там снимок обсуждаемой сцены, только сделанный в другой момент — вероятно, другим журналистом:

Слева от снимка надпись:

«(WX18) ВАШИНГТОН, 15 июля — ПРИЁМ НА КАПИТОЛИЙСКОМ ХОЛМЕ — Русский писатель-эмигрант Александр Солженицын присоединяется к четырёхстороннему рукопожатию у здания Капитолия во вторник. Слева направо: сенатор Генри Джексон (демократ, штат Вашингтон); Солженицын; сенатор Джесси Хелмс (республиканец, Северная Каролина); сенатор Клиффорд Кейс (республиканец, Нью-Джерси). Солженицын был почётным гостем приёма. (Фотоснимок агентства AP) (см. материал AP AAA Wire) (41319705wh) 1975».

Как видите, тут три фамилии, тогда как в рукопожатии участвуют четыре конгрессмена. Конспирологи, конечно, будут цепляться за свою версию до последнего, утверждая, будто вот этот-то пропущенный в перечне конгрессмен и был црушником. Заранее побью эту карту страхующим козырем, четвёртый участник встречи — сенатор Джон Тауэр (R-TX). Источник — указанный в подписи выпуск AP AAA Wire и газеты Washington Post за 16 июля 1975 г.

Журналисты вообще ленивы и невнимательны, это норма. Вспомним хотя бы известную историю про еврея Вертика — кстати, примерно из тех же лет. Цитирую (ссылка):

Дело было в 1970-е годы в Одессе. Фотокор одной из газет делал фоторепортаж о передовиках производства. Засняв двух лучших рабочих, он записал в блокнот их фамилии и названия агрегатов, на которых они работали.

Придя в редакцию и отпечатав снимки, фотокорреспондент прикрепил к ним скрепкой листки из блокнота и поехал дальше. Ответственный секретарь посмотрел на фотографии: два крепких мужика стоят на фоне какой-то гидравлики. А на листке было написано: “рафик вартанян, вертик шлангбассейн”. (Чтобы было понятно, “вертик” — это так фотокор сократил слово “вертикальный”). Фамилию же второго передовика фотокор в спешке просто забыл записать.

Так вот, ответсек решил, что “вертик шлангбассейн” — это и есть имя и фамилия. Но, поскольку фамилия ему показалась как-то уж очень необычной, то на всякий случай он решил перепроверить и позвонил на завод.

Между ним и заместителем главного инженера состоялся такой диалог:

— У вас работает Шлангбассейн?

— Да, уже восемь лет.

— И как он работает?

— Не жалуемся.

После чего ответственный секретарь с чистой совестью поставил фотографию в номер.

На следующий день после выхода газеты в цехе был настоящий фурор. Бедного трудягу, у которого на самом деле была простая русская фамилия Сидоров, с тех пор за глаза иначе как Вертиком Шлангбассейном не звали.