Мнение: Служебный роман в никуда

Итак, ПРОДОЛЖИМ изучение материалов моих психологических консультаций. Довольно типовой случай – когда обращается с запросом одинокий мужчина с высшим образованием, испытывающий тоску по общению с противоположным полом. Человек один и не пользуется, как он считает, большим успехом у особ женского пола, почему-то они не стремятся не то что связывать с ним жизнь, но и даже хотя бы проводить совместно досуг. Приходится и дальше общаться сам с с собой, проводить одинокие ночи и вечера, делать вид, что жизнь сам с собой – это и есть цель и предмет мечтаний, желанная свобода и независимость. Но, как говорил Владимир Маяковский, «Ночью хочется звон свой спрятать в мягкое, в женское». Обычно в возрасте ближе к 40 у мужчины, слегка пересидевшего «в комфортном одиночестве» без постоянного женского общества, возникает неприятное ощущение, что отныне это самое одиночество рискует затянуться на неопределенное время, возможно – и вовсе навсегда, то есть перейти в постоянное отсутствие хоть какого-то спутника жизни, а значит – в то, что семьи уже тоже не будет никогда, так, глядишь, и всю жизнь придется провести бобылем. И здесь люди уже начинают как-то шевелиться, в частности, обращаются к психологам – в надежде, что знающие люди смогут посоветовать, что же надо делать, чтобы найти себе этого самого постоянного спутника жизни или хотя бы так называемого «постоянного партнера».

Не так давно у меня появился клиент Аркадий (имя изменено), из небольшого российского города в провинции, который как раз и оказался в такой на вид вполне комфортной ситуации.

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