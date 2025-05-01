 

Ученые обнаружили на Курильских островах вулкан, вызвавший глобальное похолодание в 1831 году

01.05.2025, 19:45, Разное
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В 1831 году произошло извержение вулкана, которое привело к значительным климатическим изменениям и голоду в Северном полушарии. В последние годы группа вулканологов под руководством Уильяма Хатчисона из Сент-Эндрюсского университета в Великобритании проводила исследование, которое позволило установить источник этого события. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Фото из открытых источников / Иллюстративное изображение

Команда анализировала пепел, сохранившийся в ледяных кернах Гренландии, и сравнила его химический состав с образцами, собранными с вулкана Заварицкого на Симушире Курильских островов. Результаты анализа показали полное совпадение, что подтвердило гипотезу о том, что именно это извержение стало причиной глобального похолодания с 1831 по 1833 год.

По словам Хатчисона, процесс поиска совпадений занял значительное время и потребовал сотрудничества с японскими и российскими коллегами, которые предоставили образцы из удаленных вулканов. В результате работы было обнаружено, что содержание серы в ледяных кернах подтверждает извержение, но не соответствует другим предполагаемым местам, таким как вулкан Бабуян-Кларо на Филиппинах или вулкан на острове Грэма в Сицилийском проливе.

Фото из открытых источников / Кальдера Заварицкого, снятая с МКС / NASA

Исследование также выявило свидетельства плинианского извержения, аналогичного извержению Везувия. Кальдера, образовавшаяся на Заварицком, вероятно, относится к извержению 1831 года. Ученые оценили, что объем выброшенной вулканической породы мог привести к похолоданию на 1 градус Цельсия, что сопоставимо с извержением вулкана Пинатубо в 1991 году.

Хатчисон отметил, что вулканы могут сохранять активность в течение веков, и подчеркивает необходимость более тщательного мониторинга удаленных вулканов. Он также призвал к международной координации в случае будущих крупных извержений, аналогичных событию 1831 года.


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