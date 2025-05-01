 

Рупор кремлевской пропаганды: Украина передала США доступ к своим недрам (РФ об этом еще только просит)

01.05.2025, 19:40, Разное
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Трамп – о намерении выкачать из Украины 350 млрд долларов:

Причина, по которой я это сделал, в том, что мы вложили туда 350 млрд долларов, или около того, тогда как Европа — всего лишь 100 млрд. Так что мы должны хоть как-то вернуть часть своих инвестиций. Я чувствовал себя просто глупо. Понимаете, они дали деньги взаймы, а Байден передал им 350 млрд — деньгами и военной техникой.

350 млрд — а мы ничего не получили. И мне было неловко, будучи главой страны, в которой Европа получает назад свои деньги, причём в куда меньшем объёме, а мы — ничего. Поэтому я пришёл к ним и сказал: смотрите, нам нужно получить доступ к редкоземельным элементам. У них отличные редкоземельные ресурсы — это определённые минералы, материалы, которые есть далеко не везде. Это их крупный актив.

И сегодня мы заключили сделку, по которой, теоретически, мы получим гораздо больше, чем эти 350 миллиардов. Я просто хотел защитить наши интересы. Я не хотел снова оказаться в глупом положении.

Собственно, было достаточно очевидно, что несмотря на все трепыхания, США получат долговременный доступ к украинским недрам. Также США отвязали от сделки вопрос предоставления Украине каких-либо гарантий безопасности.

PS. Существенную часть месторождений редкоземельных металлов на Украине де-факто контролируется Россией, которая конечно не собирается их кому-то отдавать.

Источник: Colonel Cassad

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