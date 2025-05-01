Власти Египта конфисковали у учёных лазерный резак эпохи фараонов

Министерство по делам археологии Египта изъяло у группы археологов артефакт, обнаруженный в районе Саккары.

По словам одного из участников экспедиции, пожелавшего остаться анонимным, находка представляет собой «устройство с корпусом из монолитного куска камня, обладающее способностью разрезать гранит, как масло».

При попытке изучения устройства один из исследователей случайно его активировал, в результате чего была разрезана на две половины каменная табличка возрастом в две тысячи лет. На одной из сторон артефакта нашли рисунки, напоминающие по смыслу инструкцию по эксплуатации, а на торце рядом – наклейку, напоминающую гарантийную пломбу.

– Поскольку мы подписали документы о неразглашении, рассказать могу совсем немногое, – признаёт руководитель экспедиции. – По мощности найденное устройство явно уступает CO2-лазеру, который стоит у нас в мастерской, а точность и вовсе гуляет в районе 2-3 мм по обеим осям. Возможности фокусировки ограничены перемещением по оси Y, автофокус отсутствует. Поэтому ничего особенного, на мой взгляд, тут нет. Китайцы намного лучше сейчас делают – даже DIY-набор, собранный обезьяной, будет гравировать или резать точнее. Поэтому правительство пусть подавится, если им так нужна эта штуковина.

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