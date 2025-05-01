 

Власти Египта конфисковали у учёных лазерный резак эпохи фараонов

01.05.2025, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министерство по делам археологии Египта изъяло у группы археологов артефакт, обнаруженный в районе Саккары.

По словам одного из участников экспедиции, пожелавшего остаться анонимным, находка представляет собой «устройство с корпусом из монолитного куска камня, обладающее способностью разрезать гранит, как масло».

При попытке изучения устройства один из исследователей случайно его активировал, в результате чего была разрезана на две половины каменная табличка возрастом в две тысячи лет. На одной из сторон артефакта нашли рисунки, напоминающие по смыслу инструкцию по эксплуатации, а на торце рядом – наклейку, напоминающую гарантийную пломбу.

– Поскольку мы подписали документы о неразглашении, рассказать могу совсем немногое, – признаёт руководитель экспедиции. – По мощности найденное устройство явно уступает CO2-лазеру, который стоит у нас в мастерской, а точность и вовсе гуляет в районе 2-3 мм по обеим осям. Возможности фокусировки ограничены перемещением по оси Y, автофокус отсутствует. Поэтому ничего особенного, на мой взгляд, тут нет. Китайцы намного лучше сейчас делают – даже DIY-набор, собранный обезьяной, будет гравировать или резать точнее. Поэтому правительство пусть подавится, если им так нужна эта штуковина.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.05 / Ученые обнаружили на Курильских островах вулкан, вызвавший глобальное похолодание в 1831 году

01.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Украина передала США доступ к своим недрам (РФ об этом еще только просит)

01.05 / Мнение: Автомобили снова стали доступными

01.05 / Загадка доктора Стивенсона: Кодовый замок, который мог бы доказать существование жизни после смерти

01.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Праздничное

01.05 / Искусственный интеллект требует больше воды, чем ожидалось

01.05 / В Барнауле отключилось электричество во время народных гуляний по случаю блэкаута в Испании и Португалии

01.05 / Почему измененное состояние сознания может искажать время, выясняют ученые

01.05 / Учёные обнаружили новые тёмные кометы в Солнечной системе

01.05 / В Москве прошла первомайская демонстрация под традиционным лозунгом «Никакого мира с нацистами! Труд! Май!»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика