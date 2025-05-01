Мнение: Автомобили снова стали доступными

Знакомые купили вчера новый автомобиль. Модель Белджи X50 — белорусская версия Джили Кулрей. Так как китайский автопроизводитель Джили выпускает по 2 млн автомобилей в год, с технической точки зрения модель должна быть в порядке — без детских болезней и с доступными запчастями. Ну, это в теории, как оно на самом деле получится, ещё надо посмотреть.

Двигатель — 150 лошадиных сил, современная автоматическая коробка передач, прочие характеристики тоже вполне на уровне. Гарантия — 5 лет или 150 тысяч километров. В базе — полный набор подушек, куча видеокамер со всех сторон и тому подобное, но автопилота, кажется, ещё нет.

Цена вопроса — 2,4 млн рублей, однако реально взяли только 1,7 млн, а на остальное выдали беспроцентную рассрочку на 5 лет. Месячный платёж получается 13 тысяч, необременительно. Также был вариант внести 30% от стоимости, то есть 700 тысяч, а на остальное оформить кредит, но там уже пришлось бы платить проценты — тоже льготные, но уже выше нуля.

Я никогда не сидел за рулём белджи, и я не знаю, будут ли новые владельцы довольны покупкой через год или через три года. Если будет настроение, напишите мне на электронную почту, я спрошу и сделаю обновление к посту. Пока что, однако, всё выглядит как покупка нормальной машины за адекватные деньги и на хороших условиях.

Как видите, моё предсказание от 2022 года сбылось: машины в России снова вполне доступны. Продал старую машину за 1,2 млн, добавил 500 тысяч, купил новую (с обязательством платить ещё по 13 тысяч в месяц). Если старой машины, которую можно продать, ещё нет, то, наверное, надо выбрать для начала что-нибудь поскромнее, выбор на рынке обширный. А если вы скажете мне сейчас, что 500 тысяч в современной России совершенно невозможно накопить, я сильно удивлюсь.