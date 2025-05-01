 

Рупор кремлевской пропаганды: Праздничное

01.05.2025, 18:45, Разное
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1. Сегодня отмечают День Международной Солидарности Трудящихся – всех кто знает цену труду, поздравляю! Стоит помнить, что это все же в первую очередь праздник международной солидарности трудящихся, а уже во вторую праздник весны и все такого прочего.

2. Также сегодня День основания ЧВК "Вагнер" – ветеранам самой прославленной ЧВК XXI века мои поздравления. Многие из них до сих пор с честью защищают Родину на фронте.

3. Кроме того, в этот день 80 лет назад по приказу Сталина Севастополь получил звание Город-Герой. С праздником, любимый город! Ну и не забываем, что в этот же день 80 лет назад городами-героями стали Ленинград, Сталинград и Одесса. Вместе с Севастополем они были первыми.

PS. Не забываем, что Город-Герой Одесса находиться под нацистской оккупацией. И этим надо что-то делать.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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