 

CBS News – Трамп увольняет советника, случайно добавившего журналиста в секретный чат

01.05.2025, 18:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент США Дональд Трамп планирует отправить в отставку своего советника по национальной безопасности Майкла Уолтца, случайно добавившего журналиста в онлайн-чат Signal, где высокопоставленные чиновники администрации Белого дома обсуждали секретные планы удара по йеменским хуситам. Главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг рассказал в своей статье о том, что узнал об ударах по хуситам за два часа до начала операции.

“Узнал я об этом от министра обороны Пита Хегсета, который мне эти планы прислал – с точной информацией о вооружениях, целях и времени атак. Я полагаю, потребуются объяснения”, – написал журналист в опубликованной им статье, отметив, что удалил секретную информацию. В качестве доказательства он опубликовал в своей статье скриншоты из группового чата.

Речь шла о серьезном нарушении протоколов безопасности, которое заключается не только в приглашении не имеющего допуска журналиста в группу, но и в том, что сотрудники администрации использовали мессенджер Signal, считающийся уязвимым. Эксперты назвали происшедшее беспрецедентным.

Когда разгорелся скандал, Дональд Трамп обвинил в произошедшем журналиста, назвав его “подонком”. Своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца президент назвал очень хорошим парнем, которому не за что извиняться. “Он продолжит делать свою хорошую работу”, – добавил он.

Администрация Трампа также защищала Уолтца, подчеркивая, что обсуждавшаяся в чате информация не была секретной. По всей видимости, благосклонность президента к своему советнику прошла, и по данным CBS, которые подтверждает также журналист Марк Гальперин, бывший политический директор ABC News, президент США теперь планирует уволить советника по национальной безопасности Майкла Уолтца и его заместителя Алекса Вонга.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.05 / Зеленский ввел санкции против Арестовича и еще 156 юридических и физических лиц

01.05 / ЧС на рейсе “Эль-Аля” из Нью-Йорка в Тель-Авив

01.05 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1163-й день войны. Заявлено об уничтожении израильской РЛС

01.05 / Генштаб ВСУ – сбиты 74 из 170 российских беспилотников. Минобороны РФ – сбиты 35 украинских БПЛА

01.05 / Умерла старейшая женщина на Земле, ей было 116 лет

01.05 / Удар российских БПЛА по Одессе, есть жертвы

01.05 / США и Украина подписали соглашение о природных ресурсах

30.04 / В России возбуждено уголовное дело против Дмитрия Быкова

30.04 / В США освобожден из-под стражи антиизраильский активист Мохсен Махдауи

30.04 / Атака российских БПЛА на Харьков, десятки пострадавших

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика