CBS News – Трамп увольняет советника, случайно добавившего журналиста в секретный чат

Президент США Дональд Трамп планирует отправить в отставку своего советника по национальной безопасности Майкла Уолтца, случайно добавившего журналиста в онлайн-чат Signal, где высокопоставленные чиновники администрации Белого дома обсуждали секретные планы удара по йеменским хуситам. Главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг рассказал в своей статье о том, что узнал об ударах по хуситам за два часа до начала операции.

“Узнал я об этом от министра обороны Пита Хегсета, который мне эти планы прислал – с точной информацией о вооружениях, целях и времени атак. Я полагаю, потребуются объяснения”, – написал журналист в опубликованной им статье, отметив, что удалил секретную информацию. В качестве доказательства он опубликовал в своей статье скриншоты из группового чата.

Речь шла о серьезном нарушении протоколов безопасности, которое заключается не только в приглашении не имеющего допуска журналиста в группу, но и в том, что сотрудники администрации использовали мессенджер Signal, считающийся уязвимым. Эксперты назвали происшедшее беспрецедентным.

Когда разгорелся скандал, Дональд Трамп обвинил в произошедшем журналиста, назвав его “подонком”. Своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца президент назвал очень хорошим парнем, которому не за что извиняться. “Он продолжит делать свою хорошую работу”, – добавил он.

Администрация Трампа также защищала Уолтца, подчеркивая, что обсуждавшаяся в чате информация не была секретной. По всей видимости, благосклонность президента к своему советнику прошла, и по данным CBS, которые подтверждает также журналист Марк Гальперин, бывший политический директор ABC News, президент США теперь планирует уволить советника по национальной безопасности Майкла Уолтца и его заместителя Алекса Вонга.