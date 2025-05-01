Искусственный интеллект требует больше воды, чем ожидалось

Новые исследования показывают, что использование искусственного интеллекта, подобного ChatGPT, требует значительно большего количества воды, чем предполагалось ранее. Огромные массивы серверов, на которых работают такие системы, нуждаются в охлаждении, что приводит к увеличению потребления водных ресурсов.

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Исследование, проведенное экспертами Калифорнийского университета в Риверсайде, показало, что для ответа на 10–50 запросов ИИ требуется примерно два литра воды. Эта информация вызвала широкий резонанс в интернете, где пользователи активно обсуждают последствия использования таких технологий.

Один из пользователей отметил, что одна сессия поиска через ИИ эквивалентна энергозатратам от оставленного включенным света на 20 минут. Другой пользователь подчеркнул, что для обучения одной программы ИИ в течение трех недель может понадобиться более 250 000 галлонов воды.

Некоторые комментаторы выразили возмущение по поводу строительства новых дата-центров в районах с дефицитом воды, считая это нерациональным использованием ресурсов. Другие высказали мнение, что подобные затраты энергии и воды должны служить поводом для пересмотра подхода к использованию ИИ.

Однако не все участники дискуссии согласны с критикой. Некоторые считают, что технологии развиваются быстро, и проблемы, связанные с их использованием, будут решаться со временем, как это происходило в прошлом.