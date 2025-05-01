Зеленский ввел санкции против Арестовича и еще 156 юридических и физических лиц

Президент Украины Владимир Зеленский 1 мая подписал указы о решении Совета национальной безопасности и обороны по применению санкций против 76 физических и 81 юридического лица.

Соответствующие указы №267/2025, №268/2025, №269/2025 опубликованы на сайте президента, отмечает агентство “Интерфакс-Украина”.

Согласно приложению к указу №267/2025 санкции были введены против девяти физических лиц: двух граждан РФ и семи – Украины, среди них бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, российская пропагандистка Анастасия Кашеварова, блогер Мирослав Олешко, политолог Константин Бондаренко. Срок применения санкций – бессрочно; 10 лет.

В соответствии с указом №268/2025 санкции введены против шести физических и 36 юридических лиц, среди них политик и бизнесмен Алексей Азаров и главный исполнительный директор “Росатома” Алексей Лихачев.

Согласно приложению к указу №269/2025 санкции применены к 61 физическому лицу и 45 юридическим.

Среди юрлиц под санкции попадают Новолипецкий металлургический комбинат, Стойленский горно-обогатительный комбинат, группа “Новатэк” вместе с дочерними компаниями в Швейцарии и Сингапуре и компании в сфере СПГ.