В Барнауле отключилось электричество во время народных гуляний по случаю блэкаута в Испании и Португалии

Жители Барнаула с вечера 30 апреля остались без электричества – энергосети не выдержали нагрузку, возникшую во время народных гуляний по случаю блэкаута в Евросоюзе. По предварительным оценкам, на починку уйдёт не менее двух недель.

Празднования начались сразу же после того, как стало ясно, что испанцы и португальцы остались без энергоснабжения всерьёз и надолго. 28 апреля на площади Ленина состоялся народный сход, участники которого наказали европейцам «посидеть в темноте и подумать над своим поведением», а на следующий день там смонтировали сцену, установили гирлянды и вечером запустили салют.

«30 апреля активность на площади начала спадать, особенно с учётом того, что в Европе, по слухам, начали восстанавливать электроснабжение. Люди продолжили праздновать дома, и вот к этому энергосистема, к сожалению, оказалась не готова. Телевизоры, электроплиты, гирлянды, магнитофоны – всё это суммарно создало недопустимые нагрузки и у нас вышла из строя подстанция, запущенная ещё в 1964 году и с тех пор капитально не ремонтировавшаяся», – рассказал источник в городской администрации.

Власти запросили помощь из федерального бюджета, но оказалось, что Барнаул в 2024 году был признан городом, где бережнее всего следят за состоянием объектов энергоинфраструктуры, в честь чего её обновление отложили до 2034 года. Городские власти намерены обратиться за помощью к городам-побратимам, среди которых: Ереван, Севилья, Мозырь и Лиссабон.

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