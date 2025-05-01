Почему измененное состояние сознания может искажать время, выясняют ученые

Старший преподаватель психологии Стив Тейлор из Университета Лидс Беккет предлагает интересный взгляд на то, как мы воспринимаем время в различных условиях. В своей новой книге он описывает феномен, который он называет «опытом расширения времени» (ОРВ), когда секунды кажутся растянутыми до минут. Этот эффект может возникать в самых неожиданных ситуациях — от автомобильных аварий до медитации.

Фото из открытых источников

Тейлор отмечает, что наше восприятие времени меняется в зависимости от обстоятельств. Например, в незнакомом месте неделя может показаться гораздо длиннее, чем привычные дни в родном городе. Время тянется, когда мы скучаем или испытываем боль, и стремительно уходит, когда мы поглощены любимым занятием. Однако, как отмечает Тейлор, это лишь верхушка айсберга.

По его словам, время может радикально замедляться в экстремальных ситуациях. Примерно 85% людей, участвовавших в его исследовании, сообщали о том, что пережили ОРВ. Это происходит, когда мы сталкиваемся с опасностью — например, во время аварии или нападения. В такие моменты наше сознание обостряется, и мы начинаем воспринимать окружающее более глубоко, что создает иллюзию замедленного времени.

Интересно, что ОРВ также возникает в спокойных ситуациях, таких как медитация или прогулки на природе. Тейлор объясняет это тем, что в моменты глубокого сосредоточения или единения с окружающим миром мы теряем чувство обособленности, и границы между нами и миром стираются. Это может привести к ощущению, что время течет иначе.

Однако не все объяснения сводятся к измененному состоянию сознания. Некоторые исследователи связывают ОРВ с выбросом норадреналина в стрессовых ситуациях, хотя это не всегда согласуется с ощущением спокойствия, которое многие испытывают в такие моменты. Другие считают, что это эволюционная адаптация, позволяющая нашим предкам замедлять время в опасных ситуациях, чтобы повысить шансы на выживание.

Тейлор также рассматривает гипотезу о том, что ОРВ — это не реальный опыт, а иллюзия воспоминаний. Когда мы вспоминаем экстремальные ситуации, наше сознание обрабатывает больше информации, что создает впечатление, что время шло медленно. Однако большинство участников его исследования уверены, что это был реальный опыт, а не просто иллюзия.

В конечном счете, понимание ОРВ может помочь нам лучше осознать, как мы воспринимаем время и как это восприятие влияет на нашу жизнь. В моменты стресса или глубокого сосредоточения мы можем не только пережить уникальные ощущения, но и научиться управлять своим восприятием времени, что может оказаться полезным в повседневной жизни.