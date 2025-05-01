Учёные обнаружили новые тёмные кометы в Солнечной системе

19 октября 2017 года Панорамный обзорный телескоп и система быстрого реагирования (Pan-STARRS-1) на Гавайях обнаружили первый межзвёздный объект, получивший название 1I/2017 U1 «Оумуамуа». Этот «разведчик» из далёких звёзд внешне напоминал астероид, но его поведение было характерно для комет. С тех пор астрономы начали изучать загадочные «тёмные кометы», которые ведут себя аналогично «Оумуамуа».

Фото из открытых источников

В недавнем исследовании, проведённом при поддержке НАСА, группа учёных под руководством Дэррила З. Селигмана из Института Карла Сагана при Корнеллском университете обнаружила ещё семь таких объектов, удвоив общее количество известных тёмных комет. Эти открытия, опубликованные 9 декабря в PNAS, позволяют узнать больше о динамике Солнечной системы.

Тёмные кометы определяются как «малые тела без обнаруженной комы, которые обладают значительными негравитационными ускорениями». Это означает, что они выделяют летучие вещества, что объясняет их необычное поведение. Первые подозрения о существовании таких объектов появились ещё в 2016 году, когда астрономы заметили, что «астероид» 2003 RM отклонился от своей предполагаемой орбиты. Это поведение не поддавалось объяснению эффектом Ярковского, и учёные начали подозревать, что они могли наблюдать комету.

Однако настоящая сенсация произошла в 2017 году с открытием «Оумуамуа». Он стал первым межзвёздным объектом, который продемонстрировал странное поведение, изменив свою траекторию, как будто выделяя летучие вещества. Это открытие послужило толчком для дальнейших исследований.

К 2023 году астрономы выделили две группы тёмных комет: «внешние» и «внутренние». Внешние тёмные кометы крупнее и имеют высокоэллиптические орбиты, в то время как внутренние — меньшие и движутся по почти круговым орбитам в пределах орбит Меркурия, Венеры, Земли и Марса. Эти различия могут иметь важные последствия для понимания происхождения и эволюции небесных тел в Солнечной системе.

Одним из самых интригующих вопросов остаётся возможность наличия водяного льда на этих кометах. Если это подтвердится, это может изменить наше представление о том, как вода и, возможно, жизнь, распространялись по Солнечной системе миллиарды лет назад.

«Тёмные кометы — это новый потенциальный источник материалов, необходимых для развития жизни на Земле», — отметил Селигман.