В Москве прошла первомайская демонстрация под традиционным лозунгом «Никакого мира с нацистами! Труд! Май!»

В Москве состоялась первомайская демонстрация, участники которой прошли по центральным улицам города под традиционным лозунгом «Никакого мира с нацистами! Труд! Май!» В праздничном шествии приняли участие представители различных трудовых коллективов, общественных организаций и политических партий.

Колонны демонстрантов несли флаги, транспаранты и плакаты с изображениями трудовых подвигов и призывами к социальной справедливости. Также встречались лозунги, выражающие непримиримую позицию в отношении проявлений нацизма в современном мире, – в частности, наибольшее оживление вызвали участники, несущие огромный макет кувалды, символизирующей «неотвратимое возмездие для врагов».

В прошлом году москвичи выходили на демонстрацию под другим традиционным лозунгом: «Весна! Труд! Май!» При этом организаторам удалось выявить и нейтрализовать нескольких провокаторов, пытавшихся извратить этот лозунг в угоду своим политическим предпочтениям.

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