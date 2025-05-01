 

Рупор кремлевской пропаганды: Национализм – первая ступень к нацизму

01.05.2025, 15:10, Разное
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Путин вчера достаточно жестко прошелся по отечественным националистам, увязав радикальный национализм с нацизмом.

"Национализм – это первая стадия к нацизму, это первый шаг. Потому что национализм основан не просто на любви к представителям своего этноса, а на ненависти к другим. Вот в чем суть национализма. Патриотизм – это совсем другое дело. Любить свою Родину – это не значит ненавидеть других" – Путин, 2025.

На правых ресурсах ожидаемо случились массовые возгорания, вплоть до уравнения Путина с Лениным и Сталиным. Конечно же Путин также-же далек от коммунистов, как и от националистов. Поэтому при Путине не будут строить ни националистическое государство, ни СССР 2.0.

Для тех, для кого критика Путиным национализма стала открытием, просто напомню, что:

"Самый большой националист в России – это я. Но самый правильный национализм – это выстраивание действий и политики так, чтобы это пошло на благо народа. Если под национализмом понимается нетерпимость к другим людям – шовинизм, это будет разрушать нашу страну, которая изначально складывалась как многонациональное, многоконфессиональное государство.
Это не только тупиковый путь, это путь к саморазрушению. В России сделают все, чтобы этого не случилось" – Путин, 2014.

По факту же, Путин тут касается вопроса великодержавного шовинизма (то есть мнимого превосходства одних народов над другими  по национальным признакам). И тут да, при известном желании натянуть сову на глобус, можно увидеть аллюзии на критику великодержавного шовинизма в СССР при Ленине и Сталине, который также позиционировался как разрушительный для всего проекта СССР.

Источник: Colonel Cassad

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