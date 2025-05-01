 

Атомы углерода, содержащиеся в человеческом теле, долгое время находились за пределами галактики

01.05.2025, 14:20, Разное
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Новое исследование, проведённое астрономами, показывает, что атомы, образовавшиеся в звёздах, проходят сложный путь, прежде чем стать частью новых звёзд и планет. Согласно данным, этот путь может выводить атомы за пределы общепринятого определения галактики, что означает, что остатки давно исчезнувших звёзд могут находиться вне галактики, прежде чем вернуться и стать частью Земли и, в конечном счёте, людей. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal Letters.

Фото из открытых источников

Все элементы, кроме водорода и гелия, образуются в звёздах, чаще всего в процессе их гибели. Астрономы предполагали, что большинство атомов, из которых состоят Земля и другие каменистые планеты, возникли в результате взрывов сверхновых. Однако новые данные указывают на то, что окологалактическая среда, представляющая собой гигантские потоки газа и пыли в галактиках, перемешивает эти атомы на протяжении миллиардов лет, прежде чем они возвращаются в галактики.

Ведущий автор исследования, докторант Вашингтонского университета Саманта Гарза, описала окологалактическую среду как «гигантскую железнодорожную станцию», где материал постоянно выталкивается и втягивается обратно. Взрывы сверхновых выбрасывают тяжёлые элементы в эту среду, после чего они могут быть втянуты обратно и участвовать в формировании новых звёзд и планет.

Соавтор исследования, профессор Джессика Верк отметила, что результаты работы имеют значительные последствия для понимания эволюции галактик и доступного углеродного резервуара для формирования новых звёзд. Углерод, содержащийся в человеческом теле, вероятно, провёл много времени за пределами галактики.

Хотя концепция окологалактической среды была теоретически обоснована ранее, её существование было подтверждено лишь в 2011 году. Исследование также показало, что кислород и углерод в этой среде, вероятно, происходят из галактик.

Авторы исследования собрали данные от девяти квазаров, которые проходили через окологалактическую среду 11 галактик, образующих звёзды. Спектрограф «Космическое происхождение» обнаружил значительное количество углерода, в том числе на расстоянии 400 000 световых лет от галактик, что в четыре раза превышает размеры Млечного Пути.

Авторы надеются, что дальнейшие наблюдения подтвердят их гипотезу о том, что нарушения в переработке углерода могут способствовать снижению активности пассивных галактик, в которых формирование звёзд приостановлено.


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