ЧС на рейсе “Эль-Аля” из Нью-Йорка в Тель-Авив
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Днем 1 мая поступило сообщение о чрезвычайной ситуации на рейсе “Эль-Аль” из Нью-Йорка в Тель-Авив.
Сначала сообщалось, что из-за треснувшего иллюминатора самолет может совершить посадку в Мюнхене. Однако позже было принято решение продолжить полет.
Речь идет о рейсе LY008, который выполняет самолет Boeing 787-9 Dreamliner.
Информация уточняется.
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