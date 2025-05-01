Мнение: Про союз России и Северной Кореи

Надпись на плакате — «В школах, сёлах и на рабочих местах сделаем разведение кроликов массовым движением!». У нас с Северной Кореей много общего — мы тоже, например, пережили увлечение кроликами. В наших широтах главным кролиководом был товарищ Сталин, в 1932 году он начал масштабную кампанию по тотальному разведению кроликов и собирался довести к 1937 году поголовье кроликов до 40 млн особей. К сожалению, план провалился, даже комсомольское шефство не помогло. Надеюсь, в КНДР кролиководы будут удачливее.

Сейчас много говорят про военную сторону союза России и КНДР. Наши корейские братья воюют на стороне России, чем сильно помогают нам в том числе и на дипломатическом фронте. Наши противники вынуждены теперь думать так: «если Путину помогают корейцы с их миллионной армией, то истощить Россию на поле боя не получится, надо с русскими договариваться».

Полагаю, сильно упали духом и политики в Южной Корее, так как русские — это не американцы, мы свои обязательства выполняем. Если Южная Корея нападёт на КНДР, её придётся пережить удар возмездия сразу двух ядерных держав.

Однако одним только военным союзом наши точки соприкосновения с КНДР не исчерпываются. Наши страны дополняют друг друга удивительно хорошо.

1. В КНДР избыток рабочей силы, причём цивилизованной (но бедной из-за известных исторических причин). Пригласить из КНДР полтора миллиона рабочих рук для работы на стройках и заводах было бы для России очень выгодно. Правда, резолюция Совбеза ООН запретила трудовые контракты с КНДР с 2019 года, но мы тут что-нибудь придумаем.

2. Россия — один из главных экспортёров еды, а КНДР нуждается в больших объёмах разнообразного продовольствия. Также в России есть нефть и газ.

3. Россия — 150-миллионный рынок, открытый для товаров из КНДР, которым сложно выйти в другие места из-за санкций.

4. Россия относительно недавно провела переход от плановой экономики к здоровому капитализму, и наши специалисты могут помочь лучшей Корее доразвить её НЭП в нужном направлении, избежав побочек, с которыми мы сталкивались в лихие девяностые.

5. Будучи соседями большого Китая, мы с КНДР сможем совместно отстаивать свои интересы в переговорах с первой экономикой мира, если будем выступать сообща. Вообще, наши позиции в Азии благодаря связке с КНДР существенно усилятся.

6. Россия обладает многими современными технологиями, включая военные. У КНДР тоже есть, что предложить взамен, причём не только по ракетам и артиллерии, но и по сетевым спецоперациям, если вы понимаете, о чём я.

7. На западном побережье КНДР находится порт Нампхо, что открывает нам дополнительные логистические возможности. КНДР, в свою очередь, может везти свои грузы через железные дороги России сразу во множество стран. При этом грузы можно помечать как корейские или как российские, смотря каких санкций больше боится покупатель.

8. Русское вето даст КНДР защиту от будущих резолюций Совбеза ООН (хотя не защитит от старых, уже принятых).

9. Инфраструктура в КНДР имеет хороший потенциал для развития. Россия может помочь с масштабными проектами, так как у нас в изобилии есть всё, кроме рабочей силы, которая очень удачно есть у КНДР.

По многим направлениям Россия и КНДР так хорошо дополняют друг друга, что в отдалённой перспективе я бы не исключал нашего объединения в некий формат союзного государства. Тесное сотрудничество с КНДР будет для нас гораздо более простым и выгодным, чем сближение с почти любой из республик бывшего СССР.

Причина в том, что большая часть отколовшихся от нас в 1991 году республик не только пытается идти «европейским путём», но и настроена держаться от России подальше, продавая нам свою дружбу только за деньги и только до определённых пределов. Огромная доля национальной идентичности наших неверных соседей строится на том, что они не русские, на том, что они лучше русских, и на том, что русские им должны. Добавим к этому невысокое качество местных элит — коррумпированность, космополитизм, слабые управленческие навыки — и мы увидим группу вроде бы исторически близких, но очень проблемных партнёров.