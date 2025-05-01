 

Первое мая могут исключить из списка национальных праздников

01.05.2025, 13:33, Разное
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В Государственной думе рассматривается инициатива об исключении Дня труда из числа национальных праздников. Соответствующий законопроект уже внесён на рассмотрение в сессионный зал.

По словам автора инициативы Владислава Даванкова, праздник утратил свою актуальность: по данным проведённых опросов, большинство россиян не связывают 1 мая с трудовыми достижениями и используют этот день преимущественно для отдыха на даче, встреч с друзьями или просмотра телевизора. В то же время в стране остро стоит вопрос производительности труда.

– Майские праздники очень плохо сказываются на нашей экономике. Я полагаю, что в мае у нас должен быть один общенациональный праздник – День Победы и отмечаться он должен один день – 9 мая, – заявил депутат.

Поддержал Даванкова и губернатор Вологодской области Георгий Филимонов – чиновник считает, что уменьшение количества выходных дней положительно скажется на здоровье россиян, ведь при этом существенно сократится потребление крепких напитков.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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