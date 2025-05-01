Японские стоматологи тестируют препарат для регенерации зубов

В Японии стартовали клинические испытания нового препарата, который, по словам стоматологов, может способствовать росту новых зубов у людей. Исследование проводится в университетской больнице Киото под руководством заведующего отделением челюстно-лицевой хирургии в Медицинском исследовательском институте Китано в Осаке Кацу Такахаси. Об этом пишет France 24.

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Согласно утверждениям специалистов, под деснами человека находятся спящие зачатки третьего поколения зубов. Испытания нового препарата начались в октябре, и его цель — активировать эти зачатки у взрослых пациентов.

Текущие методы протезирования зубов часто являются дорогостоящими и инвазивными, что делает восстановление естественных зубов предпочтительным вариантом. В ходе предварительных исследований на животных было установлено, что блокирование белка USAG-1 может активировать рост новых зубов. Исследователи уже опубликовали результаты, показывающие успешную регенерацию зубов у мышей и хорьков.

На данный момент внимание стоматологов сосредоточено на пациентах с врожденными аномалиями, связанными с отсутствием постоянных зубов. По данным, это заболевание затрагивает около 0,1% населения и может привести к серьезным проблемам с пережевыванием пищи. Разработка нового препарата может изменить ситуацию для таких пациентов.

Несмотря на оптимизм, некоторые специалисты предупреждают о необходимости дальнейших исследований. Ченгфей Чжан из Университета Гонконга подчеркивает, что результаты на животных не всегда могут быть применимы к людям, и остаются вопросы о функциональности и эстетике вновь образованных зубов.

В первом клиническом испытании участвуют здоровые взрослые, потерявшие хотя бы один зуб. Основная цель — проверить безопасность препарата, а не его эффективность. Если в ходе испытаний произойдет регенерация зубов, это будет значительным достижением в области стоматологии.