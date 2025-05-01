Физики предлагают новый способ межзвёздных путешествий с помощью релятивистских электронных пучков

Группа физиков представила новый подход к межзвёздным путешествиям, который может значительно сократить время, необходимое для отправки зондов в глубокое космическое пространство. Этот метод основан на использовании релятивистских электронных пучков, что открывает новые возможности для исследований, которые ранее казались недостижимыми. Исследование опубликовано в журнале Acta Astronautica.

Фото из открытых источников

Космос, с его бескрайними просторами и удивительными явлениями, манит человечество. Однако традиционные методы перемещения, такие как скорость космического зонда «Вояджер», которая составляет всего 17 километров в секунду, делают межзвёздные путешествия практически невозможными. Например, чтобы достичь ближайшей звезды Проксима Центавра, путешествие заняло бы около 73 000 лет. В условиях таких временных рамок идея отправки людей на кораблях поколений становится маловероятной.

В 2016 году был запущен проект Breakthrough Starshot, целью которого стало создание зонда, способного достичь системы Альфа Центавра и, возможно, сделать её фотографии. Ранее предложенные методы, такие как использование световых парусов и направленных лазеров, имели свои ограничения, включая высокую стоимость и сложность распространения энергии на большие расстояния.

В своей статье исследователи предложили альтернативный подход, основанный на использовании «солнечного пара» и релятивистских электронных пучков. При таких скоростях электроны могут испытывать эффект «релятивистского сжатия», что, по мнению исследователей, поможет решить проблему распространения энергии. В системе отсчёта, движущейся вместе с электронным пучком, временные рамки сокращаются, что позволяет более эффективно управлять зарядом.

Команда также предложила концепцию «солнечного статита» — гипотетического аппарата, использующего солнечный парус для изменения своей орбиты вокруг Солнца. Это позволит аппарату следить за зондом и направлять на него электронный пучок, что потенциально сократит время путешествия до десятилетий.

Хотя данный метод может сделать проект более реалистичным, для его реализации потребуются значительные технологические достижения. Исследователи подчеркивают, что создание эффективных систем термоэлектрического преобразования энергии станет ключом к успеху.