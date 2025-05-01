«Подготовим положняк по этому гражданину» – всероссийский съезд воров решит, друг или враг Трамп россиянам

Президиум Общенациональной ассоциации тружеников преступного мира принял решение провести внеочередное собрание наиболее авторитетных воров для окончательного решения вопроса о статусе Дональда Трампа.

Планируется, что уже к середине мая отечественные мафиози примут решение о своём отношении к президенту США и утвердят его место в тюремной социальной структуре.

– Подготовим положняк по этому гражданину, чтобы все честные люди знали, кто он – блатной, мужик, козёл или опущенный. Сделаем всё по уму и донесём до общества, – сказал «Коммерсанту» один из заслуженных воров Российской Федерации.

Собрание лидеров преступного мира состоится на майских праздниках в Подмосковье. Планируется, что в съезде примут участие не менее 300 человек из всех регионов России и стран СНГ.

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