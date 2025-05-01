 

Массивный межзвёздный объект мог изменить расположение планет в Солнечной системе

01.05.2025, 10:40, Разное
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Учёные предложили новую теорию, которая может менять наше представление о формировании Солнечной системы. Согласно этой гипотезе, миллиарды лет назад межзвездный объект мог столкнуться с нашей системой, вызвав значительные изменения в орбитах планет. Новое исследование пока не прошло экспертную оценку и опубликовано на сервере препринтов arxiv.org.

Фото из открытых источников

Считается, что Солнечная система образовалась около 4,6 миллиардов лет назад из облака газа и пыли вокруг молодого Солнца. Планеты постепенно заняли стабильные орбиты, однако некоторые аномалии остаются необъяснимыми. Например, орбиты Юпитера и Нептуна имеют небольшие отклонения, которые трудно объяснить традиционными моделями планетарной миграции.

Новое исследование предполагает, что через Солнечную систему мог пройти межзвездный объект массой в 50 раз превышающей массу Юпитера. Это событие могло произойти на расстоянии до 20 астрономических единиц от Солнца и существенно повлиять на орбиты планет.

Компьютерные модели показывают, что вероятность такого события составляет примерно 1 к 100. Несмотря на низкую вероятность, этот сценарий заслуживает внимания, так как он может объяснить многие загадки Солнечной системы.

Исследователи предполагают, что объектом, вызвавшим такие изменения, мог быть газовый гигант-изгой или фрагмент межзвездной структуры. Если эта теория подтвердится, она заставит иначе взглянуть на эволюцию звездных систем и влияние космических объектов на формирование условий для жизни.

Исследование подчеркивает сложность и динамику процессов, происходящих в космосе, и показывает, что кажущаяся стабильность Солнечной системы могла возникнуть благодаря случайному событию. Дальнейшие исследования помогут уточнить эту теорию и найти доказательства ее верности.

 


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