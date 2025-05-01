Хроническая бессонница и временное недосыпание оставили разные «следы» в мозге

Любой человек, когда-либо плохо или мало спавший, знает, что после этого может усиливаться раздражительность, снижаться продуктивность из-за рассеянного внимания и замедленной реакции.

Однако регулярный недостаток сна чреват гораздо более серьезными последствиями. Исследования показывали, что такие нарушения негативно сказываются на развитии мозга, снижают выведение из него вредных веществ, уменьшают эмоциональную стабильность, ухудшают рабочую память, продуктивность в учебе и на работе. Хроническая бессонница — известный фактор риска развития психических заболеваний.

Чтобы сравнить негативные эффекты длительных и кратковременных расстройств сна, группа неврологов и медиков других специализаций изучила имеющуюся литературу по этой тематике. Ученые рассмотрели более 200 исследований, в том числе 140 уникальных экспериментов с участием 3380 человек. Статью об этом опубликовал журнал JAMA Psychiatry.

Только 15% всех людей смогли спать нормально

Исследование 67 тысяч людей и 11 миллионов ночей показало, что только 15% его участников спят от семи до девяти часов минимум пять дней в неделю. У остальных сон большую часть времени был либо недо…

naked-science.ru

В научных работах, включенных в обзор, сопоставляли данные томографии людей с хроническими нарушениями сна (например, бессонницей, апноэ, нарколепсией) и здоровых пациентов, либо испытуемых, которым давали полноценно выспаться или кратковременно лишали сна.

Между группами прослеживались четкие различия. У людей с хронической бессонницей наблюдались изменения в передней поясной коре — области, связанной с принятием решений и эмоциями, а также в правом миндалевидном теле (отвечает за память и обработку негативных переживаний) и гиппокампе (участвует в механизмах формирования эмоций, консолидации памяти). Эти отклонения могут объяснять дневные симптомы, возникающие при подобных нарушениях сна: усталость, проблемы с памятью, перепады настроения, депрессия.

Изменения в отделах мозга при хронических нарушениях сна / © Reimann GM, Hoseini A, Koçak M, et al., JAMA Psychiatry

В отличие от этого эпизодическое недосыпание коррелировало с изменениями в правом таламусе — области, отвечающей за регуляцию температуры тела, движения и восприятие боли. Это согласуется с симптомами, на которые обычно жалуются при недосыпе: зябкость, замедление реакций, трудности с фокусировкой.

Изменения в отделах мозга при эпизодической нехватке сна / © Reimann GM, Hoseini A, Koçak M, et al., JAMA Psychiatry

Таким образом исследователи продемонстрировали, что хотя хронические и кратковременные нарушения сна имеют общие нейробиологические механизмы, они затрагивают разные области мозга. Эти знания могут помочь в разработке более точных методов лечения. Также понимание этих тенденций важно для профилактики депрессии, тревоги и деменции, вероятность которых возрастает при регулярной бессоннице.

Ранее психологи из Великобритании пришли к выводу, что люди с нарушенным сном чаще склонны верить в конспирологические теории, особенно после знакомства с соответствующим контентом.