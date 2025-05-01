Некоторые люди способны помнить каждый момент своей жизни

Каждый из нас хотя бы раз испытывал неловкость, вспоминая момент, когда споткнулся перед любимым человеком или переживал волнительный день своего выпускного. Но для избранной группы людей, обладающих уникальной способностью, такие воспоминания — не просто смутные образы, а яркие и детализированные картины. Как информирует IFLScience, это люди с синдромом гипертимезии, или HSAM (Highly Superior Autobiographical Memory), которые могут помнить события своей жизни с поразительной точностью.

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По данным Центра нейробиологии обучения и памяти Калифорнийского университета в Ирвайне, HSAM — это феномен, позволяющий людям с этим синдромом вспоминать конкретные детали автобиографических событий. В отличие от большинства из нас, которые могут с трудом вспомнить, что делали в тот или иной день, обладатели HSAM способны без труда назвать дату и описать, что происходило в этот день. Как объясняет одна из самых молодых людей с гипертимезией Марки Пастернак, «я должна это видеть. Я должна быть там. Я должна это прожить, иначе это не повлияет на меня».

Интересно, что людей с HSAM не так много — по оценкам, их всего от 60 до 100 человек по всему миру. Эти люди часто проводят много времени, размышляя о своём прошлом, и имеют детальное представление о календаре и его закономерностях. Впервые о гипертимезии заговорили в 2006 году, когда исследователи из Калифорнийского университета начали изучать 35-летнюю женщину по имени Джилл Прайс, которая обратилась к нейробиологам с просьбой помочь понять, почему она так ярко помнит события своей жизни.

Исследования показали, что Джилл могла с поразительной точностью рассказать, что делала в конкретные дни, без использования мнемонических приемов, которые применяют люди с другими типами памяти. Уникальность ее восприятия времени и событий позволила ученым узнать больше о работе человеческого мозга.

Но как же работает гипертимезия на нейробиологическом уровне? В 2012 году было проведено первое групповое исследование, в ходе которого участникам делали МРТ мозга. Результаты показали, что у людей с HSAM могут быть отличия в анатомии мозга по сравнению с теми, кто не обладает этой способностью. Исследования продолжаются, и исследователи надеются выяснить, какие именно структурные различия лежат в основе гипертимезии.

Как отмечают эксперты, изучение этого феномена может дать важную информацию о том, как мозг оптимизирует и улучшает обработку воспоминаний. Возможно, в будущем мы сможем использовать эти знания для улучшения качества жизни людей, страдающих от различных расстройств памяти.